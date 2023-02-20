مشاهدة مباراة الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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تقام مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي Al Hilal vs. Shabab Al-Ahli بث مباشر ، اليوم الاثنين، على استاد الجنوب في الوكرة بقطر، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022-2023.

تصدّر فريق الهلال ترتيب دور المجموعات في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق أهداف في المواجهات المباشرة ضد الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 للاستقلال الإيراني.

على صعيد آخر، فاز شباب الأهلي بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات بفارق نقطتين خلف فولاد الإيراني، مقابل 5 نقاط للغرافة القطري و4 نقاط لشعب التركماني.

تقام مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا 2022-23 للمنطقة الغربية من القارة في نظام التجميع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا كورة لايف

موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الاثنين 20 فبراير 2023، على ملعب الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا هي قنوات SSC داخل المملكة، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

كما تملك قنوات أبوظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط.

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أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن قائمة فريق الهلال لمباراة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، وجاءت كالتالي:

قائمة الهلال السعودي لمباراة شباب الأهلي

تضم القائمة كلا من عبدالله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، على البليهي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الهشراني، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندري كاريلو، جانج هيون سو، محمد العويس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، أحمد آل جبيع، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو.

وأعلن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي عن قائمة فريقه وجاءت كما يلي:

قائمة شباب الأهلي لمباراة الهلال السعودي

تضم القائمة كلا من ماجد ناصر، حسن حمزة، على عيسى صالح، جاسون ديناير، محمد مرزوق، أحمد عبدالله جميل، عبدالعزيز هيكل، مروان فهد، وليد عباس، يوسف جابر، يحيى الغساني، عبدالله النقبي، عيد خميس، حارب عبدالله، عزيز جانييف، أحمد نور الله، سلطان على البدواوي، عبدالعزيز محمد، كارتابيا، يوري سيزار، جوستافو سيلفا، شيكنا دومبيا، عمر خربين وطارق أحمد.

معلق مباراة الهلال أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

ويعلق حسن العيدروس وخليل البلوشي وعيسى الحربين وفارس عوض على مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا عبر القنوات المذكورة.