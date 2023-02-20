بث مباشر الهلال وشباب الأهلي دبي تويتر يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر يلاشوت

بث مباشر الهلال وشباب الأهلي دبي تويتر يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر يلاشوت، يستضيف استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة مباراة مثيرة بين الهلال وشباب الأهلي دبي، ويجمعهما في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.

وفاز نادي الهلال بالميدالية الفضية لكأس العالم للأندية بعد مباراة ممتعة أمام ريال مدريد هي الأولى في تاريخه، وسيواصل مشواره في دوري أبطال أوروبا بهدف التأهل إلى المونديال مرة أخرى وتكرار الإنجاز على الأقل.

وتأهل الزعيم من صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا على حساب الريان والشارقة والاستقلال، فيما صعد شباب الأهلي دبي إلى دور الـ16 ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

نقدم لكم في هذا التقرير القنوات التي بثت مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وكيفية مشاهدة البث المباشر.

متى موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا؟

تقام مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين القادم الموافق 20 فبراير 2023.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي بدوري أبطال آسيا؟

ستُخصص قنوات beIN Sports الرياضية قناة beIN Sports AFC HD لنقل مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا.

كما ستقوم قنوات السعودية الرياضية ببث المباراة عبر قناة SSC1 HD، كذلك سيتم إذاعة المباراة على قناتي Alkass Five HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2022-23 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

يمكن أيضًا مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال وشباب الأهلي من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية على منصة شاهد، فيما توجد قناة أبو ظبي الرياضية آسيا على منصة STARZPLAY فقط.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - شباب الأهلي دبي الإثنين 20 فبراير 2023

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports AFC HD

SSC1 HD

Alkass Five HD

Abu Dhabi Sports Asia 1 ملعب الجنوب



من معلق مباراة الهلال وشباب الأهلي بدوري أبطال آسيا 2022؟

على قناة أبو ظبي الرياضية، تُنقل المباراة بصوت فارس عوض، أما على الكأس الرياضية فتأتي بتعليق خليل البلوشي.

ويمكن الاستماع للمباراة أيضًا بصوت عيسى الحربين على SSC، والمعلق حسن العيدروس على قناة بي إن سبورتس.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي؟

توجد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2022 على جميع الأقمار الصناعية العربية، وتردداتها كالتالي: