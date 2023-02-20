يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي كورة لايف يوتيوب Yalla shoot في دوري ابطال اسيا

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي كورة لايف يوتيوب Yalla shoot في دوري ابطال اسيا

يستضيف ملعب الجنوب مباراة مهمة بين الهلال وأهلي دبي، تذاع على الهواء مباشرة، مساء اليوم الاثنين 20 فبراير، في إطار الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

شاهد مباراة الهلال وشباب دبي على الهواء مباشرة اليوم، حيث تنطلق صافرة البداية المقررة في تمام الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة، أي الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومباراة شباب الأهلي دبي ضد نادي الشباب. الهلال سيبث مباشرة على قناة SSC SPORT 1 HD مع أداء صوتي للمعلق. عيسى الحربين.

يدخل الهلال مباراته الأولى بالهزيمة التي تعرض لها على يد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، حيث تغلب ريال مدريد على الهلال، بث مباشر اليوم، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وحقق المركز الثاني عالميا، - يريد الهلال السعودي مباشرة اليوم يلا شوت التوفيق بين الجماهير السعودية والعربية من خلال الفوز بمباراة الشباب الأهلي دبي والهلال على الهواء مباشرة اليوم في دور الـ16 على مستوى العالم.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

من جانبه كثف شباب الأهلي دبي جهودهم التدريبية، واليوم يرغب شباب الأهلي دبي مباشر في الفوز بالمباراة من خلال الضغط العالي على لاعبي الهلال.

يشار إلى أن الهلال، الذي يذاع على الهواء مباشرة اليوم، فاز بلقب دوري أبطال آسيا في أحدث نسخة.

واستعد الهلال لهذه المباراة بشكل فوي وبجهد كبير، فالفريق يبحث عن الفوز والتتويج بكاس دوري ابطال اسيا للعام 2023.