“Alkass HD” تردد قنوات الكأس 5، 6، 7، 8 على النايل سات وعرب سات جودة عالية

تردد قنوات الكأس 5، 6، 7، 8 على النايل سات

تردد قنوات الكأس 5، 6، 7، 8 على النايل سات وعرب سات جودة عالية، تقدم قنوات الكأس 5، 6، 7، 8 على النايل سات 2023 ترددات بها قنوات مميزة، وتعد هي من أشهر القنوات الرياضية في الشرق الأوسط،وتمتلك باقة قنوات الكأس الرياضية العديد من الأحداث الرياضية المختلفة سواء المحلية أو العالمية،وتعد هي واحدة من أشهر القنوات في المجتمع الخليجي والتي تحظى بنسبة عالية من المشاهدة بجميع دولة العالم العربي، وهي من القنوات التي تهتم في مجال الرياضة وتعرض أخبر الأخبار الرياضية في العالم الكروي وايضا تقوم في عرض كافة المباريات من خلال البث المباشر لها عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، وبعد أن انطلقت القناة قررت التحول من أجل أن تصبح من أحد القنوات الرياضية المؤلفة من ثماني قوات فقط، ومن مميزات قناة الكأس الرياضية هي بأنه تقدم المباريات بجودة عالية لجميع عشاق كرة القدم الرياضية.

تردد قنوات الكأس 5 6 ،7،8 على النايل سات

تزايد معدلات البحث عن تردد قنوات الكأس 5 6 ،7،8 على النايل سات، مع انطلاق مباريات كاس العالم اليوم في تمام الساعة السادسة بمواجهة قطر والاكوادور. تملك مجموعة قنوات الكاس القطرية عدد من الترددات التي تنقل عليها مباريات مرحلة المجموعات من كاس العالم.

تبث قناة الكاس القطرية على التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11919.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

جودة البث: HD.

تبث قنوات 5،6،7،8 على تردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

جودة البث: HD.

تردد قنوات الكاس الناقلة للدوري الايطالي

تملك القناة القطرية نحو 8 قنوات، ويرغب الجماهير في معرفة تردد قنوات الكأس 5 6 ،7،8 على النايل سات، اعلنت قنوات الكاس ان معلق مباراة قطر والاكوادور اليوم احمد الطيب، وخصصت قناة اكسترا 1 من اجل بث المباراة إلى الملايين حول العالم الذي يهتمون بمتابعة البطولة. تبث القناة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا على الترددات التالية.

تردد قناة الكاس القطرية عرب سات 2023:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الكاس القطرية سهيل سات على تردد:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11678.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.