يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي اليوم 20-02-2023 في دوري أبطال آسيا | Hilal مباشر

مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2022، بات أبرز ما يُشغل عقل جماهير الزعيم في كل مكان في الوطن العربي، ويبحث الجميع عن فرصة لمشاهدة المباراة بدور الـ 16 في البطولة القارية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فريق شباب أهلي دبي، ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.

موعد مباراة نادي الهلال

ومن المقرر، أن تقام مباراة الهلال ضد شباب الأهلي يوم غدًا الإثنين الموافق 20 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً ذلك بتوقيت العاصمة المصرية بالقاهرة.

توقيتات الشرق الأوسط

وستنطلق مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي على أرض ستاد الجنوب عند الساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والأردن والسودان وايضًا جنوب إفريقيا، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات “دبي، أبوظبي”.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي



تردد القنوات المفتوحة

وتقوم عددا من القنوات المجانية والمفتوحة ببث مباراة الهلال وشباب الأهلي غدًا ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وتقوم المناطق بتقدم قائمة خاصة بأبرز الترددات الخاصة بالقنوات المــجانية المفتوحة.

تردد SSC على نايل سات:

_القمر الصناعي: نايل سات.

_التردد: 12523.

_الاستقطاب: أفقي.

_معدل الترميز: 27500.

_معامل التصحيح: 5/6.



تردد SSC على عرب سات:

_القمر الصناعي: عرب سات.

_التردد: 12417.

_الاستقطاب: رأسي.

_معدل الترميز: 27500.

_معامل التصحيح: 5/6.

قناة Sport 1 Hungary

_القمر الصناعي: THor.

_التردد: 12034.

_الاستقطاب: عمودي.

_معدل الترميز: 30000.

_معامل التصحيح: 2/3.

قناة Sport 1 Czechia

_القمر الصناعي: Astra 3A.

_التردد: 12207.

_الاستقطاب: عمودي.

_معدل الترميز: 27500.

_معامل التصحيح: 2/3.

قناة BT Sport 2 HD

_القمر الصناعي: Astra 3A.

_التردد: 12515.

_الاستقطاب: أفقي.

_معدل الترميز: 22000.

_معامل التصحيح: 2/3.