خبير سعودي: ثبوت رؤية هلال شهر شعبان فلكيًا

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق خبير الأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن مرصد تمير الفلكي ثبتت لديه رؤية هلال شهر شعبان، مساء اليوم الإثنين؛ ليكون اليوم هو المتمم لشهر رجب، وغدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر شعبان 1444 هـ.

وكانت الجمعية الفلكية في جدة، قالت إن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم الإثنين 20 فبراير 2023 (يوم الرؤية) عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وتغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:21 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (3) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات واضاءته (0.3 %) وسيغرب القمر عند الساعة 06:39 مساءً، أي أنه سيمكث في الأفق (18 دقيقة) بعد غروب الشمس.

ويُشار إلى أن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية هي المعنية بالإعلان رسميًا عن نتيجة استطلاع الهلال؛ حيث ينتظر المواطنون حاليًا قرار المحكمة.