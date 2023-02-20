الهلال ضد شباب الأهلي دبي Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي اليوم في دوري ابطال اسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

الهلال ضد شباب الأهلي دبي Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي اليوم في دوري ابطال افريقيا، يستأنف الفريق الكروي الأول لنادي الهلال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي نظيره الأهلي شباب الإمارات، مساء اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، في الجولة 16 من النسخة الحالية من المسابقة القارية.

يسعى الهلال جاهدا للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، حيث فاز به الموسم الماضي، ونتيجة لذلك شارك في كأس العالم للأندية واحتل المركز الثاني بعد خسارته أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، 5- 3.

وتأهل الهلال لدور الـ16 من النسخة الآسيوية الحالية بعد أن تصدر مجموعته الأولى برصيد 13 نقطة، فيما تأهل شباب الأهلي دبي للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

ولم يخسر المنتخب الإماراتي أي مباراة في دور المجموعات، مسجلًا انتصارين و4 تعادلات، فيما خسر الهلال مباراة واحدة فقط، وحقق 4 انتصارات وتعادل واحد.

موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين 20 فبراير 2023.

توقيت مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي 

 

تنطلق مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، عبر قنوات: 

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN Sports AFC 1 HD 

SSC1 HD 

Shahid VIP

Alkass Five HD

معلق مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

يقوم بالتعليق على مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، المعلق الرياضي: محمد الشامسي، حسن العيدروس، عيسى الحربين، وخليل البلوشي.

ملعب مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

تلعب مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، على ملعب "ستاد الجنوب".

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