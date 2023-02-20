مباراة الهلال اليوم LIVE SSC| مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot، يستضيف ملعب الجنوب في الوكرة بقطر مباراة قوية ومثيرة تجمع الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2022-23.

مباراة الهلال اليوم LIVE SSC| مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot، وفي دور المجموعات تصدّر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الريان القطري مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 لاستقلال إيران..

على صعيد آخر، فاز شباب الأهلي بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات بفارق نقطتين خلف فولاد الإيراني، مقابل 5 نقاط للغرافة القطري و4 نقاط لشعب التركماني.

تقام مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا 2022-23 للمنطقة الغربية من القارة في نظام التجميع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.

مباراة الهلال اليوم LIVE SSC| مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23 هو اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، على ملعب الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا هي قنوات SSC داخل المملكة، وتملك حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط.

مباراة الهلال اليوم LIVE SSC| مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot

وأعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن قائمة فريق الهلال لمباراة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، وجاءت كالتالي:

قائمة الهلال السعودي لمباراة شباب الأهلي

"عبد الله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي البليهي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الشهراني، عبد الله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندري كاريلو، جانج هيون سو، محمد العويس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، أحمد آل جبيع، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو".

وعلى الجانب الآخر، أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي عن قائمة فريقه وجاءت كما يلي:

قائمة شباب الأهلي لمباراة الهلال السعودي

ماجد ناصر، حسن حمزة، علي عيسى صالح، جاسون ديناير، محمد مرزوق، أحمد عبد الله جميل، عبد العزيز هيكل، مروان فهد، وليد عباس، يوسف جابر، يحيى الغساني، عبد الله النقبي، عيد خميس، حارب عبد الله، عزيز جانييف، أحمد نور الله، سلطان علي البدواوي، عبد العزيز محمد، كارتابيا، يوري سيزار، جوستافو سيلفا، شيكنا دومبيا، عمر خربين وطارق أحمد.

معلق مباراة الهلال أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

يعلق حسن العيدروس وخليل البلوشي وعيسى الحربين وفارس عوض على مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا عبر القنوات المذكورة.