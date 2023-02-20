يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي بث مباشر في دوري أبطال أسيا اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر الهلال ضد شباب الأهلي دبي ضمن فعاليات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا ينطلق بعد قليل.

ويسعى الزعيم السعودي إلى مواصلة تألقه القاري وتحقيق البطولة وذلك بعدما توج بالنسخة الأخيرة وحصد وصافة كأس العالم للأندية خلف ريال مدريد.

ويأمل المنافس في تقديم مواجهة قوية ومواصلة السير نحو إنجاز غائب عن الكرة الإماراتية منذ سنوات.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي الآن

مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي بث مباشر

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال السعودي الآن أمام شباب الأهلي دبي من خلال عدة قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس المواجهة مع وجود فقرات فنية متنوعة إلى جانب صوت المعلق حسن العيدروس.

وتوفر «بوابة الفجر» لزوارها خدمة متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأحداث.


تاريخ مباريات الهلال وأهلي دبي
دائمًا ما تشهد مباريات الهلال وأهلي دبي إثارة كبيرة وندية غير منقطعة إلى جانب الأجواء الجماهيرية المميزة.

والتقى الفريقان خلال 14 لقاء سابق وتمكن الأزرق السعودي من تحقيق الفوز 6 مرات مقابل 4 للنادي الإماراتي ومثلهم بالتعادل.

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تشكيل الهلال ضد شباب الأهلي دبي
تشكيل الهلال ضد شباب الأهلي دبي سيشهد تواجد العناصر الأساسية دون أي مفاجآت وذلك وفقًا لرؤية المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

رباعي خط الدفاع: ناصر الدوسري- جيانج سوو- على البليهي- سعود عبدالحميد.

ثلاثي وسط الميدان: محمد كنو- جوستافو كويلار- أندريه كاريلو.

الهجوم: سالم الدوسري- ايجالو- موسى ماريجا.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي بث مباشر


رامون دياز مدرب الهلال السعودي
تشكيل شباب الأهلي دبي ضد الهلال
في المقابل سيكون تشكيل الأهلي دبي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا على النحو التالي.

حارس المرمى: ماجد ناصر.

خط الدفاع: أحمد عبدالله جميل، وليد عباس، رينان، ناصر عبدالعزيز.

الوسط: عزيزجون جانيف، أحمد نور اللهي، فيديريكو كارتابيا.

المقدمة الهجومية: يحيى الغساني، يوري سيزار، عمر خربين.

قائمة الهلال السعودي لمباراة شباب الأهلي
تضم القائمة كلا من عبدالله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، على البليهي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أوديون إيجالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الهشراني، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندري كاريلو، جانج هيون سو، محمد العويس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، أحمد آل جبيع، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو.

وأعلن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي عن قائمة فريقه وجاءت كما يلي:

قائمة شباب الأهلي لمباراة الهلال السعودي
تضم القائمة كلا من ماجد ناصر، حسن حمزة، على عيسى صالح، جاسون ديناير، محمد مرزوق، أحمد عبدالله جميل، عبدالعزيز هيكل، مروان فهد، وليد عباس، يوسف جابر، يحيى الغساني، عبدالله النقبي، عيد خميس، حارب عبدالله، عزيز جانييف، أحمد نور الله، سلطان على البدواوي، عبدالعزيز محمد، كارتابيا، يوري سيزار، جوستافو سيلفا، شيكنا دومبيا، عمر خربين وطارق أحمد.

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