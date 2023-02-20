يلا شوت Al Hilal | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي بث مباشر اليوم 20-02-2023 في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره شباب أهلي دبي الإمارتي، اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تحتضن أرضية الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، المواجهة المرتقبة بين الهلال وشباب الأهلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023.

ويسعى الهلال ممثل الكرة السعودية في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل استكمال باقي أدوار البطولة وتحقيق اللقب كما فعل النسخة الماضية.
يأتي التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا، كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي آل بليهي، محمد جحفلي.
خط الوسط: ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا، آندري كاريلو.
خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

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موعد مباراة الهلال وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا 
تقام مباراة الهلال وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا
تقوم مجموعة أبوظبي الرياضية بنقل أحداث المباراة بين الهلال السعودي، وشباب أهلي دبي، وبالتحديد عبر قناة Abu Dhabi Sports Asia 1، بتعليق محمد الشامسي.
كذلك تتولى القنوات التالية إذاعة اللقاء:
beIN Sports AFC 1 HD بتعليق حسن العيدروس
SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين
Shahid VIP بتعليق عيسى الحربين
Alkass Five HD بتعليق خليل البلوشي

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