طريقة التقديم على برنامج تمهير طاقات 1444 على بوابة الوطنية للعمل طاقات taqat.sa

طريقة التقديم على برنامج تمهير طاقات 1444

طريقة التقديم على برنامج تمهير طاقات 1444 على بوابة الوطنية للعمل طاقات وكيفية التسجيل في تمهير، يستهدف برنامج تمهير الشباب المتواجدين بالمملكة العربية السعودية بهدف تزويدهم بالدورات التدريبية لتأهيلهم لقطاع الأعمال، والالتحاق بالوظائف المتاحة التي تتلاءم مؤهلاتهم الدراسية، لكن لكي يوجد مجموعة من الشروط للتسجيل في برنامج تمهير وهذا سنقدمها لكم في هذا التقرير، لذا دعونا نتعرف على شروط التسجيل في برنامج تمهير من طاقات تابعونا.

كيفية التسجيل في تمهير

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن طريقة التقديم لبرنامج تمهير طاقات 2022، حيث أتيحت فرص تدريبية جديدة للمواطنين الراغبين في الالتحاق بتسجيل تمهير طاقات 1444، وبلغ عدد الشواغر نحو 167 فرصة، وهي مخصصة لكليهما. الرجال والنساء من حملة الدبلومات والبكالوريوس أيضًا. يسمح لهم بالتسجيل في وظائف تمهير في العديد من التخصصات الإدارية والفنية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع صندوق تنمية موارد الهدف، وفي هذا المقال سنشرح لكم أهم الخطوات التي تتبعها طاقات تمهير لتسجيل الدخول. وتقديم الطلبات إلكترونيًا تابعونا.

شروط التسجيل في برنامج تمهير من طاقات

يوجد مجموعة من الشروط للتسجيل في برنامج تمهير ومن أبرز الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يكون يعمل في القطاع الخاص أو العام.

يلزم أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلي أو شهادة الدبلوم.

يجب أن نكون أن أول مرة للاستفادة من البرنامج.

لا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية لأخر ست أشهر.

طريقة التقديم على برنامج تمهير طاقات2023

بما أنّ الراغبين في التسجيل يستعلمون عن طريقة التقديم على برنامج تمهير طاقات 2022، قامت الإدارة العامة بتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تقديم الطلبات، ويتم التسجيل في طاقات تمهير 1444 بالدخول مباشرة إلى بوابة العمل طاقات واتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم من أجل إتمام طلب تمهير تسجيل:

أولا: يدخل المتقدم مباشرة إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات على الإنترنت ثانيا: يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حيابة الشخصي على المنصة ثالثا: يدرج كل من اسم المنشأة لإدارة العامة للتربية، ثم يحدد المنطقة الشمالية من الخيارات المتاحة له. رابعا: يضغط على زر البحث أمامه، ثم يقوم باختيار الوظيفة التي تناسبه ويقوم بالتقديم.

شروط التسجيل في طاقات تمهير

بعد أن أجبناكم عن استفسار كيف اسجل في تمهير، لا بد من الحديث عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين الذين يريدون التقديم على الفرص التدريبية المعلن عنها في منطقة الحدود الشمالية للرجال والنساء أيضا، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وأن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب للقبول، وهو الدبلوم أو البكالوريوس وفق التخصصات المطلوبة

لا يجب أن يكون موظف لدى الحكومة في وقت التقديم، أو قبل تقديمه لطلبه بستة أشهر

أن تكون المرة الأولى التي يشارك فيها في برنامج تدريب تمهير

لا يشترط أن تكون له خبرة سابقة من قبل.

التخصصات المطلوبة في تمهير

من بين الفرص المعلن عنها في برنامج تمهير طاقات، يوجد عدد معين من التخصصات المطلوبة، وهي:

أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات مطلوب ثلاث أشخاص

أما أخصائي مراقبة موارد بشرية فعدد الأفراد هو ثلاثة وعشرون

بالنسبة لمصمم جرافيك هناك ثلاثة فرص، وأخصائي تنظيم إداري 53

مشرف مدخلي البيانات 22، ومصممي الإعلانات أربعة

وأخيرا نذكر لكم أخصائي دعم فني 14، وهناك أخصائي توظيف هناك 23 فرصة.

مزايا برنامج تمهير

تطوير مهارات الأشخاص المتخرجين حديثا

زيادة فرص التوظيف للعاطلين واكتساب خبرة كافية في عدة مجالات

أيضا يحصل كل متدرب على شهادة معتمدة بعد انتهاء برنامج تمهير، وبهذا يصبح مؤهلا لشغل الوظيفة التي يريدها

يحصل المتدرب أيضا على مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد هدف.

ما الفئات المستهدفة من طاقات تمهير الجديدة

يغطي برنامج تمهير الجديد لعام 1443 هـ الفئات التالية

الأشخاص الذين يحملون الجنسية السعودية.

الناس من الخريجين الجدد.

الأشخاص الذين تخرجوا من كليات ومعاهد في المملكة العربية السعودية.

الحاصلون على الدبلومات الآتية “بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه”.

الأفراد من حملة الشهادات الفنية والصحية والإدارية بشرط ألا يكونوا قد عملوا في أي وظيفة خلال الستة (6) أشهر الماضية.

خطوات التسجيل في برنامج تمهير

يوجد عدة خطوات يجب عليك إتباعها للتسجيل في برنامج تمهير وتتلخص الخطوات فيما يلي:

يجب أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة طاقات .

ثم قم بالضغط على تبويب برامج ويليه الضغط على زر برامجنا.

ثم قم بالضغط على برنامج تمهير ثم خار التقديم هنا.

قم بتدوين البيانات المطلوبة بدقة.

ثم قم بإرفاق المستندات والشهادة المطلوبة.

وأخيرا قم بالضغط على زر تأكيد ثم تبويب إرسال.

يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم قم بالضغط على تقديم.

طرق التسجيل في طاقات تمهير الجديد وشروط التقديم

كانت طريقة التسجيل في برنامج تمهير الجديد لعام 1443 هـ عبر بوابة عمل “طاقات” كما يلي