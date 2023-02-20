مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبى بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم

بث مباشر مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال أسيا لكرة القدم، اليوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال وشباب الأهلي في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال أسيا بث مباشر

يستضيف ستاد الجنوب في مدينة الوكرة بقطر مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي، في دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022-23.

والهلال تصدَّر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 للاستقلال الإيراني.

في المقابل حصل شباب الأهلي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف فولاد الإيراني، مقابل 5 نقاط للغرافة القطري و4 لآهال التركماني.

وتقام الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا هي قنوات SSC داخل المملكة، وتملك حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط.

يعلق حسن العيدروس وخليل البلوشي وعيسى الحربين وفارس عوض على مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا عبر القنوات المذكورة.

بث مباشر مباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال أسيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال أسيا لكرة القدم، اليوم الإثنين، الموافق 20 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال وشباب الأهلي في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.