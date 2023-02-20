يلا شووت مباراة الهلال | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي اليوم في دوري ابطال اسيا

تاريخ طويل يحظى به الهلال في السعودية وآسيا، وبالمثل شباب الأهلي دبي في الإمارات والقارة الصفراء ككل.

لم تخل مواجهات الفريقين من الإثارة، ودائمًا كانت بمثابة "ديربي خليجي" استثنائي المتعة كانت عنوانه الأبرز.

التقى الفريقان عديد المرات، وحسمت مواجهتهما أكثر من بطولة، ولا شك أنها تحظى بشعبية جارفة، ليست فقط بين السعودية والإمارات، بل في كل العالم العربي.

وقبل مواجهتهما المرتقبة في دوري أبطال آسيا 2022 ضمن منافسات دور الـ16، نستعرض في هذا التقرير تاريخ مواجهات الهلال وشباب الأهلي دبي.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال وشباب الأهلي دبي في بطولة الخليج للأندية؟

بطولة الخليج للأندية أبطال الدوري شهدت أول مباراة جمعت بين الهلال وشباب الأهلي دبي عبر التاريخ.

كان ذلك خلال عام 2000، وانتهت بفوز كبير للهلال بـ4 أهداف مقابل لا شيء.

كانت هذه هي المباراة الوحيدة التي أقيمت في هذه المسابقة بينهما، ويبدو واضحًا أن الأفضلية كانت سعودية.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا؟

أول مواجهة جمعت الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا تعود إلى نسخة 2009 في دور المجموعات، وتحديدًا بملعب الملك فهد.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

فاز الهلال آنذاك بهدفين لهدف، ثم كرر فوزه إيابًا في ستاد راشد بنتيجة 3-1.

مجموعات نسخة 2010 جمعت الفريقين في مجموعة واحدة أيضًا، وتعادلا ذهابًا في السعودية بهدف لمثله، وفاز الهلال إيابًا في مباراة مثيرة، بنتيجة ٣-٢.

وتكررت المواجهة مجددًا في المجموعات ولكن هذه المرة عام 2014، وانتهت بالتعادل السلبي ذهابًا، والتعادل 2-2 في مباراة الإياب.

المرة الأولى التي تواجه فيها الفريقان في مباراة إقصائية تعود لنسخة 2015، كان ذلك في الدور نصف النهائي.

بعد انتظار طويل، نجح شباب الأهلي دبي في تحقيق أول فوز تاريخي له على الهلال بمباراة رسمية، بعد التعادل ذهابًا 1-1، والفوز في اللحظات الأخيرة إيابًا 3-2.

والتقى الفريقان بعد ذلك في مجموعات نسخة 2020 التي تم إلغاءها، وفاز الهلال ذهابًا 2-1، وخسر إيابًا بثلاثية نظيفة.

أما آخر مواجهتين بين العملاقين، تعود إلى نسخة 2021 التي تُوِّج بها الهلال، في دور المجموعات أيضًا، وفاز الزعيم ذهابًا، وخسر إيابًا بهدفين نظيفين.

هكذا، يصبح إجمالي مواجهات الفريقين في دوري أبطال آسيا، 12 مباراة، فاز الهلال في 5 مباريات، مقابل 3 انتصارات لشباب الأهلي دبي، مع التعادل في 4 مباريات أخرى.

تاريخ مواجهات الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

فوز الهلال: 5 مباريات

فوز شباب الأهلي دبي: 5 مباريات

التعادل: 4 مباريات

ما هو تاريخ مواجهات الهلال وشباب الأهلي دبي؟

12 مواجهة في دوري أبطال آسيا، بجانب مواجهة أخرى في بطولة أندية الخليج أبطال الدوري، يُضاف إليها مباراة ودية انتهت بفوز شباب الأهلي 2-0 عام 2011.

هكذا، يكون الفريقان قد التقيا 14 مرة، فاز الهلال في 6 منها، مقابل 4 انتصارات لشباب الأهلي دبي، بينما خيّم التعادل 4 مرات.

تاريخ مواجهات الهلال وشباب الأهلي دبي