يلا شوت يوتيوب | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا | الهلال مباشر

أعلن رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، والمقرر لها الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الجنوب فى الوكرة بقطر، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال كالتالى..

عبد الله المعيوف، علي البليهي، جانج هيون، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، محمد كنو، ناصر الدوسري، لوسيانو فييتو، سالم الدوسري، موسى ماريجا، اوديون ايجالو.

ويدخل الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، مواجهة الليلة بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور المجموعات برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 للاستقلال الإيراني.

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وخسر الهلال مؤخرا نهائى كأس العالم للأندية أمام نظيره ريال مدريد، بنتيجة 5 - 3، فى المباراة النهائية التى جمعتهما على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله" بالمغرب، ليحصل الزعيم على الوصافة فى مشاركة تاريخية للفريق السعودى بالبطولة.

في المقابل، جاء شباب الأهلي فى المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف فولاد الإيراني، مقابل 5 نقاط للغرافة القطري و4 لآهال التركماني.

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وكان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، قرر فى وقت سابق اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وتشهد مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات دور الـ16 يومي الـ19 والـ20 من فبراير 2023، وربع النهائي يوم الـ23 من فبراير، وقبل النهائي يوم الـ26 من فبراير.

وتقام مباراة الذهاب من الدور النهائي يوم الـ29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم الـ6 مايو 2023 في سايتاما باليابان (أرض نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق).