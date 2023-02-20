رابط موظفي الاتصالات السعودية fsso.stc.com.sa منتدى موظفي الاتصالات

رابط موظفي الاتصالات السعودية

رابط موظفي الاتصالات السعودية، منتدى موظفي الاتصالات هو الرابط الذي يمكن لموظفي شركة الاتصالات السعودية من خلاله الوصول إلى البوابة الرسمية لموظفي شركة الاتصالات السعودية stc. في هذا المقال سنتحدث عن السعوديين وشركة الاتصالات وبوابة الموظفين في هذه الشركة. كما سنتحدث عن أشهر الخدمات في هذه الشركة وبعض الموضوعات المتعلقة بموظفي شركة الاتصالات السعودية stc.

شركة الاتصالات السعودية stc

شركة الاتصالات السعودية أو ما يعرف باسم شركة الاتصالات السعودية هي شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية وهي الفرع الرئيسي لمجموعة STC السعودية وتعتبر هذه الشركة المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة حيث حصلت على الحقوق على هذه الخدمات في 9 سبتمبر 2002 م، بعد القرار رقم رقم 171 من مجلس الوزراء السعودي، وفي عام 2003 م، أدرجت شركة الاتصالات السعودية ما يقرب من 30٪ من أسهمها الخاصة في السوق المالية السعودية، وفي عام 2004، فقدت الشركة احتكارها لخدمات الاتصالات عندما استحوذت شركة الاتحاد للاتصالات على أبريل 2007 حقوق تقديم خدمات الاتصالات المختلفة للمواطنين السعوديين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الاتصالات السعودية stc أطلقت مجموعة من قنواتها الرسمية الخاصة وأطلقت تطبيقها الخاص باسم MY STC app، ثم تمكنت في عام 2022 من إطلاق تقنية 5G وخدمة eSIM، ثم أطلقت محفظة STC Pay الخاصة بها في نفس الوقت عام أن نكون رائدين في مجال الاتصالات في المملكة العربية السعودية والخليج العربي بشكل عام.

تعريف شركة الاتصالات السعودية stc

الاتصالات السعودية، المعروفة باسم STC السعودية، هي شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية والشركة الفرعية الرئيسية لمجموعة STC السعودية. هذه الشركة هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة، حيث حصلت على حقوق هذه الخدمات في 9 سبتمبر 2002 م بعد قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 171، وفي عام 2003 م، أدرجت شركة الاتصالات السعودية نحو 30٪ من أسهمها الخاصة في السوق المالية السعودية، وفي عام 2004 فقدت الشركة احتكارها. خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية عندما حصلت شركة الاتحاد للاتصالات، في أبريل 2007، على حقوق تقديم خدمات اتصالات متنوعة لمواطني المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاتصالات السعودية stc أطلقت مجموعة من قنواتها الرسمية الخاصة وأطلقت تطبيقها الخاص المسمى تطبيق MY STC، ثم استطاعت إطلاق تقنية 5G وخدمة eSIM في عام 2022، ثم أطلقت محفظتها الخاصة. STC Pay في نفس العام لتكون رائدة في مجال الاتصالات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام.

ما هي بوابة موظف stk

بوابة موظفي شركة الاتصالات السعودية stc هي بوابة خدمات إلكترونية لموظفي شركة الاتصالات السعودية أطلقتها الشركة للموظفين لتسهيل جميع المعاملات المتعلقة بالموظفين وتتماشى هذه البوابة مع الخطة الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال توفير جميع الخدمات الخاصة بالموظفين إلكترونيًا دون الحاجة إلى تواجد الموظفين في أحد فروع الشركة، حرصًا على أمن جميع العاملين في الشركة، وتتيح هذه البوابة لجميع العاملين في شركة اتصالات الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني. واستخدام كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى وثائق ومعاملات المكتبة التي تتطلب تواجد موظف في مقر الشركة.

بوابة موظفي الاتصالات السعودية stc رابط موظفي الاتصالات السعودية

بوابة موظفي شركة الاتصالات السعودية stc هي بوابة خدمة إلكترونية لموظفي شركة الاتصالات السعودية، أطلقتها الشركة للموظفين لتسهيل جميع العمليات المتعلقة بالموظفين، وهذه البوابة جزء من الخطة الموضوعة لاحتواء الانتشار من فيروس كورونا، من خلال تقديم كافة الخدمات الخاصة للموظفين إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب للموظفين إلى أحد فروع الشركة، حرصًا على سلامة جميع العاملين في الشركة، وتتيح هذه البوابة لجميع العاملين في قطاع الاتصالات دخول الشركة إلى موقع الشركة الإلكتروني والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى أعمال المكتبة والمعاملات التي تتطلب تواجد الموظف في مقر الشركة.

عروض شركة الاتصالات السعودية stc

رابط موظفي الاتصالات السعودية تقدم شركة الاتصالات السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المستخدمين من العملاء والموظفين بغض النظر عن نظام الاشتراك الخاص بهم في الشركة، ومن أشهر هذه الخدمات والعروض

باقات الدفع الآجل أشهر هذه الباقات هي

الباقة الأساسية المفوترة.

وباقة الدفع الآجل 1.

ثم باقة الدفع الآجل 2.

وباقات الدفع المسبق وتشمل

سوا لايك باك.

وآق سوا بوست.

ثم حزمة حصة سوا.

سوا ستار باك.

ثم عبوات جوي متوفرة بجميع الأشكال.

باقات بيتي.

وباقة جوي تي في.

ثم حزم كويك نت.

رابط موظفي الاتصالات السعودية

من المميزات التى تقدمها شركة الاتصالات السعودية هي إنشاء رابط لموظفي الاتصالات، وذلك حتى تتيح لهم الفرصة للتواصل، والتعرف على الآراء ومناقشة المشاكل الذي يواجهها موظف الشركة.

والجدير بالذكر أن من أفضل الخطوات التي قدمتها شركة الاتصالات للعاملين بها وأنها من المزايا التي تفيد الموظف في بشكل كبير، وتستطيع أن تقوم بالتسجيل في رابط منتدى موظفي اتصالات السعودية من هنا.

ايميل موظفي الاتصالات السعودية

نوهت شركة الاتصالات السعودية عن إنشائها للعديد من الخدمات الالكترونية الرائعة، وذلك للعاملين بها والموظفين، ومن بينها هي ايميل موظفي الشركة، وهو موقع إلكتروني يوفر العديد من الخدمات المميزة التي يبحث عنها موظفي شركة الاتصالات، وحتى تستطيع تسجيل الدخول به تابع الخطوات التالية:

رابط موظفي الاتصالات السعودية تقوم بالدخول على رابط الخاص بايميلك على ايميل موظف الاتصالات السعودية وتستطيع الحصول عليه من هنا.

ثم تقوم بتدوين بياناتك الشخصية مثل:

اسم الموظف.

تاريخ الميلاد.

البريد الالكتروني.

رقم الهاتف.

ثم تضغط على كلمة تسجيل الدخول.

وبذلك تكون قد قمت بتسجيل الدخول بنجاح في ايميل موظفي شركة الاتصالات.

بريد الإلكتروني الخاص بشركة الاتصالات السعودية

مما لا شك به أن البريد الإلكتروني من إحدى الوسائل التي تستخدم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وفي جميع الشركات الكبرى والمراكز العالية، وبالأخص شركة الاتصالات السعودية.

تستطيع أن تقوم بطلب المساعدة أو الاستعلام عن أي أمر يخصك سواء كنت موظف أو عميل، من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك، للتواصل مع بريد الإلكتروني الخاص بشركة الاتصالات.

وفي تلك الحالة سوف يتواصل معك موظف الخدمات للرد عليك وحل المشكلة الذي تعاني منها وتقديم الخدمة بأفضل طريقة.

والبريد الاإكتروني لشركة الاتصالات السعودية هو ([email protected]).

امتيازات موظفي الاتصالات السعودية

شركة الاتصالات السعودية هي واحدة من أفضل الشركات داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها تسعى دائما إلى تطوير والابتكار وتقدم أفضل المزايا للموظفين العاملين بها، وتوفر لهم جميع السبل الأمان داخل الشركة، ومن أفضل مزايا العمل الذي يتمتع بها موظف الاتصال ما يلي: