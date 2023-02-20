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عاجل.. توقع جديد من العالم الهولندي حول وقع زلزال جديد في تركيا وسوريا

عربي ودولي
بوابة الفجر

توقع العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، قبل 4 أيام وقوع الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا قبل قليل، حيث أعلنت إدارة الكوارث التركية تسجيل زلزالان بقوة 6.4 و5.8، آثارا الفزع والهلع بين المواطنين في تركيا وسوريا بجانب 8 دول أخرى شعرت به.

لحظة وقوع زلزال تركيا الجديد

ونشرت قناة الحدث، مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع زلزال هطاي في بث مباشر لقناة تركية كانت تلتقي مواطنًا.

كما نشرت قناة العربية، صور جديدة متداولة للحظة وقوع الزلزال في هطاي بتركيا، فيما دعت إدارة الكوارث التركية المواطنين للابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط.

يُذكر أن الباحث الهولندي المختص في الزلازل فرانك هوغيربيتس، قد أوصل رسالة لكل متابعيه بأنه ليس «عرافًا» ولا يمكنه أبدًا معرفة تواريخ دقيقة للزلازل، قبل أن يصدق مجددا في التنبأ بوقوع الزلزال الجديد اليوم.

وكان زلزال مدمر قد ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين 6 فبراير الجاري، أدى إلى وفاة ما يقرب من 50 ألف قتيلا وتشريد ملايين المواطنين.

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