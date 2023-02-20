عاجل.. الناس تهرع للشوارع مرة أخري زلزال يضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 6.4 درجة

قالت مصادر رسمية تركية إن زلزالًا جديدًا بقوة 6.4 على مقياس ريختر ضرب اليوم، الإثنين، جنوب البلاد، تحديدًا محافظة هاتاي. وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من شباط/فبراير الذي خلف أكثر من 41 الف قتيل في تركيا.

وحددت "أفاد" مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20.04 [17.04 ت غ]. وشعرت به فرق فرانس برس في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالًا.

وأظهرت فيديوهات نشرتها وكالة الأنباء التركية اهتزاز سيارات في الشوارع مساء الإثنين، كما قالت وسائل أنباء تركية إن حالة من الهلع والرعب الشديد خيّمت على المواطنين.

ووفقًا لأفاد، سجلت أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7.8 درجات الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

وأظهر فيديو آخر لفرانس برس مواطنين في شوارع أنطاكية. وبحسب صحافي لوكالة فرانس برس في المكان تسبب الزلزال أيضًا بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة.

وشاهد المراسل وسمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة اصلًا، وأشخاصًا يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.

الوضع في سوريا

في الجهة الأخرى من الحدود، انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور مواطنين سورييين شمال البلاد، في إدلب وغيرها من المدن، وقد نزلوا إلى الشوارع أيضًا.

وذكرت وكالة سانا للأنباء عن مصدر في الدفاع المدني في اللاذقية قوله إنه لم يتم حتى الساعة الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. وذكرت الوكالة أيضًا أن ستة جرحى تم نقلهم إلى مشفى حلب الجامعي بسبب تساقط الأحجار من الأبنية جراء الهزة الأرضية مساء اليوم.

وبعدها بقليل نفى مدير صحة حلب ما جاء على لسان المسؤول في مشفى حلب الجامعي وقال إنه "ليست هناك حالات إسعافية ناجمة عن سقوط أبنية نتيجة الهزة الارتدادية، والأشخاص الذين يراجعون مشفى الرازي بسبب الخوف وخروج الناس من منازلهم مسرعين إلى الشوارع".

وتوجه الزلزال جنوبًا حيث شعر به سكان في سوريا ولبنان وفلسطين.