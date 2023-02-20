دعاء اول يوم من شهر شعبان.. أدعية مستجابة احرص عليها

دعاء اول يوم من شهر شعبان

تزايدت العمليات البحثية حول دعاء اول يوم من شهر شعبان دعاء لدخول شهر شعبان من أهم الأمور التي يجب على كل مسلم المثابرة عليها عند رؤية الهلال. يتقبل الله تعالى الدعاء في هذه الأيام، كما فضل الله تعالى الأيام على البعض وفضل الشهور على غيرها. طاعة هذا الشهر وعدم إهماله بين رجب ورمضان، ومع حلول شهر شعبان يستحب لكل مسلم أن يتبع سنة الرسول في ترديد الدعاء برؤية هلال شهر شعبان، حيث كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم “الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله وعند أبي داود مرسلًا عن قتادة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك” ثلاث مرات، ثم يقول: “الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا.

دعاء اول يوم من شهر شعبان

تأتي أهمية دعاء اول يوم من شهر شعبان من أهمية الشهر نفسه، حيث يعد شهر شعبان شهر بمثابة إنعاش القلب وإحياؤه قبل رمضان بوقتا كافيا، وكان أحد السلف يقول: "رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد"، ولذلك يحرص الكثير من المسلمين على الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من شهر رجب وشعبان.

وعن فضل الصيام في شهر شعبان، أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن شعبان شهر كريم، نبه سيدنا النبي ﷺ إلى فضله، وكان يُكثر الصوم فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه]

ماذا يجب على المسلم في شهر شعبان؟

وتكثُر الأدعية التي يمكن الدعاء بها في الليلة الأولى من شهر شعبان، فلا توجد صيغة واحدة لـ دعاء شهر شعبان فكل يدعو بما يريد، ويمكن استقبال شهر شعبان

ومع قرب انقضاء شهر رجب سيهل عينا شهر شعبان الذي يغفل عنه الكثيرون ويتركون غنائمه ضائعة، ولذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة على اغتنام شهر شعبان بالصيام وبتذكر فضل ليلة النصف من شعبان التي ترفع فيها أعمال العباد، فينبغي استغلال شهر شعبان ليكون شهر الخير والقرب والصلاح للنفوس ليهل بعده شهر رمضان دون مشقة للقلوب.

اللهم بارك لنا في شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

يسعى جميع المسلمين لاقتناص الفرص الذهبية الموجودة في هذا شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال، والتضرع إلى الله بالعفو، صلاح الأحوال، وغيرها من الأدعية.

دعاء دخول شهر شعبان

دعاء دخول شهر شعبان اللهمّ في شهر شعبان أسألك أن تقرّبني إليك، وتؤنسني في قربك، وأن تجعل عباداتي كلّها خالصةً لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحدٍ فيها شيئًا يا ربّ العالمين. اللهمّ في هذا الشهر الكريم أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي.