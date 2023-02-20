دعاء أول شهر شعبان لفك الكرب وقضاء الحاجات وعلامات استجابة الأدعية

8 أدعية مكتوبة لاستقبال أول ليلة شهر شعبان لعام 2023

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دعاء أول شهر شعبان
دعاء أول شهر شعبان لفك الكرب وقضاء الحاجات وعلامات استجابة ا

دعاء أول يوم فى شعبان.. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ويقوم فيه المسلم بالتقرب إلى الله، خاصة ليلة النصف من شعبان التي يحرص على نيلها المسلمين وينتهزوها في الدعاء وطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى. بعد أن استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان، مع غروب شمس اليوم الأربعاء 29 الموافق رجب 1443 هـ الموافق 2-3-2022م، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الأول من شهر شعبان هو الجمعة الموافق 4 مارس لعام 1443 هجرية، وإنه يجب على الإنسان أن ينتهز هذة الفرص العظيمة فى التوبة والاستغفار والتقرب من الله والمزيد من الطاعات فضلًا عن الدعاء بترديد دعاء أول يوم فى شعبان، لذا ينشر لكم صدى البلد دعاء اول يوم فى شعبان.

دعاء أول شهر شعبان 2023:

-  اللهم إن هذا هلال شعبان وقد ورد وأنت أعلم بما فيه من الإحسان فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان وحامية من اذى أهل العصيان والبهتان، وطهرنا فيه تطهيرا تصلح به للدخول على شهر رمضان مظفرين بأفضل ما ظفر به أحد من أهل الاسلام والايمان برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك.

- اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

رسائل مباركة شهر شعبان 2023: مبارك عليكم الشهر

دعاء اول يوم من شهر شعبان.. أدعية مستجابة احرص عليها

- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ، وبقوتك التي قهرت بها كل شئ، وخضع لها كل شئ، وذل لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت بها كل شئ، وبعزتك التي لا يقوم لها شئ، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شئ وبسلطانك الذي علا كل شئ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شئ، وباسمائك التي غلبت اركان كل شئ، وبعلمك الذي احاط بكل شئ، وبنور وجهك الذي اضاء له كل شئ، يا نور يا قدوس

، يا اول الأولين ويا آخر الاخرين، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها.

- اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك، وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشئ من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.

ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «قُلت: يا رسول الله، لمْ أركَ تصوم شهرًا من الشُّهور ما تصوم مِن شعبان؟.. قال صلى الله عليه وسلم: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل النَّاسُ عنه بين رجب ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ». [أخرجه النَّسائي].

- اللهم اغفر لي ما لا يضرك، وأعطني ما لا ينقصك، فإنك الوسيع رحمته، البديع حكمته، وأعطني السعة والدعة، والامن والصحة، والبخور والقنوع، والشكر والمعافاة، والتقوى والصبر، والصدق عليك وعلى اوليائك، واليسر والشكر، واعمم بذلك يا رب، أهلي وولدي وإخواني فيك ومن أحببت واحبني، وولدت وولدني من المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين.

- لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك.

- اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

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