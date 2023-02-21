اسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء21 فبراير 2023 تعاود الارتفاعات

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023؛ بعد ارتفاعات شهدتها بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، على اثر عودة سعر الاوقية عالميا للصعود، وذالك بعد خسائر بلغت 50 جنيها للجرام خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023:

سعر الذهب عيار 24 في مصر:

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 24 سجل نحو 1931 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1690 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 1448.5 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر:

سعر الجنيه الذهب في مصر سجل 13520 جنيها.

أسعار الذهب عالميا ترتفع

سجل سعر الذهب اليوم، ارتفاعا طفيفا على نطاق ضيق، وذلك بعد أن تراجع أمس متأثرا بارتفاع الدولار، قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاصة بأسعار الفائدة.



وصعد الذهب 0.1 في المئة إلى 1842.37 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة أيضا إلى 1852.10 دولار.



بالمقابل ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 21.76 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 928.26 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1507.90 دولار.