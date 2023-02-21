ads

اسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء21 فبراير 2023 تعاود الارتفاعات

الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023؛ بعد  ارتفاعات شهدتها بقيمة 5 جنيهات للجرام  الواحد، على اثر عودة سعر الاوقية عالميا للصعود، وذالك بعد خسائر بلغت 50 جنيها للجرام خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023:

سعر الذهب عيار 24 في مصر:

سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 24 سجل نحو 1931 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1690  جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 1448.5 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر:

سعر الجنيه الذهب في مصر سجل 13520 جنيها.

 

أسعار الذهب عالميا ترتفع 

سجل سعر الذهب اليوم، ارتفاعا طفيفا على نطاق ضيق، وذلك بعد أن تراجع أمس متأثرا بارتفاع الدولار، قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاصة بأسعار الفائدة.

وصعد الذهب 0.1 في المئة إلى 1842.37 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة أيضا إلى 1852.10 دولار.

بالمقابل ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 21.76 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 928.26 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1507.90 دولار.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب اسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

رابط شاهد فور يو الجديد Shahid4u بعد الإغلاق لمتابعة أحدث الافلام العربية والاجنبية

لينك دخول موقع شاهد فور يو ‘‘ Shahid 4u ‘‘ لمتابعة أقوي المسلسلات والأفلام بديل إيجي بست وماي سيما

مباراة الهلال اليوم مباشرة SSC | مشاهدة مباراة الهلال وأهلي دبي اليوم بث مباشر تويتر | الهلال Twitter لايف جوال

كولر يستقر على تشكيل الاهلي لمواجهة أسوان بالدوري المصري

عاجل.. مفاجأة صادمة من اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ما هو حكم صيام أول أيام شهر شعبان؟

عاجل.. زلزال في مصر و5 تطبيقات تساعدك على معرفته

يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي يلا شووت يوتيوب | SSC مباشر