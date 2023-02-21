أسعار الدواجن والبيض تواصل الاستقرار مع الافراج عن كميات جديدة من الأعلاف

سجلت أسعار الدواجن والبيض استقرار بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، بعدما سجلت ارتفاعات على مدار الايام الماضية؛ لصعود اسعار الاعلاف بالسوق المحلي، حيث واصلت الحكومة جهودها للافراج عن كميات جديدة بالاسواق توفيرها باسعار عادلة للمربيين.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023:

سجلت اسعار البيض في الاسواق حسب اتحاد الدواجن الاتي:

بلغ سعر طبق البيض الابيض بارض المزرعة نحو 110.75 جنيه.

بلغ سعر طبق البيض الاحمر بارض المزرعة 113.75 جنيها.

بلغ سعر طبق البيض البلدي بارض المزرعة 125.75 جنيها.

وعلى صعيد الاسواق فقد تراوح سعر طبق البيض بين 115 جنيها إلى 120 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023:

سجلت أسعار الدواجن في السوق المحلي اليوم استقرار، حيث تراوح سعر الدواجن في ارض المزرعة بين 87 جنهيا.

وبلغ سعر الدواجن المذبوحة بالاسواق بين 90 إلى 80 جنيها، وسجل سعر الاوراك نحو 90 جنيها، والدواجن الفيلية 178 جنيها، وسجل سعر الشيش 166 جنيها، وسجل سعر الهياكل نحو 48 جنيها، وسجل سعر الكبد نحو 80 جنيها وكفتة الفراخ 115 جنيها.

الافراج عن كميات جديدة من الاعلاف :

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه وبالتنسيق مع البنك المركزي خلال الفترة من 10/2/2023 حتى 16/2/2023 تم الإفراج عن 115 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 59 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل 81 ألف طن من الذرة بحوالي 29 مليون دولار وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 26 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 16 فبراير 2023) 2.610 مليون طن منهم 1.831مليون طن ذرة ، 779 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.309 مليار دولار