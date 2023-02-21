ارتفاع الصادرات السلعية السعودية 1.1% خلال 2022

بوابة الفجر

سجلت صادرات المملكة العربية السعودية السلعية ارتفاعا بنسبة 1.1% خلال شهر ديسمبر 2022 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

 

وبحسب تقرير التجارة الدولية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الثلاثاء؛ ارتفعت قيمة صادرات السلع إلى 108.2 مليار ريال في ديسمبر  الماضي، مقابل نحو 107 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق.

 

وجاء ارتفاع صادرات السعودية، بدعم من ارتفاع الصادرات بنسبة 11.1% على أساس سنوي، بواقع 8.5 مليار ريال، لتصل إلى 85.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 77 مليار ريال في ديسمبر / كانون الأول 2021. 

 

وعلى أساس شهري، انخفضت صادرات المملكة السلعية بواقع 4.6 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر / تشرين الثاني 2022 وبنسبة تراجع بلغت 4%.

 

وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بنسبة 24.4 %، مقارنة بشهر ديسمبر / كانون الأول 2021م، لتصل إلى 22.7 مليار ريال، مقابل 30.1 مليار ريال.

 

وانخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 17%، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 49% في نفس الفترة.

 

وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضا هامشيا بمقدار 0.04 مليار ريال، وبنسبة 0.2%بالمقارنة مع شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2022.

 

وعلى مستوى الواردات، فقد سجلت ارتفاعا نسبته 16.9%، خلال شهر ديسمبر / كانون الأول 2022، بمقدار 9 مليارات ريال؛ لتصل إلى 62.2 مليار ريال، مقابل 53.2 مليار ريال بالشهر نفسه من عام 2021، وانخفضت قيمة الواردات على أساس شهري بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 3.7%.

 

وسجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا بقيمة 46 مليار ريال في ديسمبر / كانون الأول الماضي، في ظل ارتفاع الصادرات إلى 108 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 62 مليار ريال.

 

وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 16.2 مليار ريال، خلال شهر ديسمبر / كانون الأول 2022، تمثل نحو 15% من إجمالي الصادرات، لتكون الصين الوجهة الرئيسة للصادرات السعودية، تليها اليابان والهند، بقيمة 12.6 مليار ريال (11.6% من إجمالي الصادرات) و11.3 مليار ريال (10.5% من إجمالي الصادرات) لكل منهما على التوالي.

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