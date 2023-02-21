عاجل| وزير البترول: إنشاء 700 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة الانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضاعفت اجمالي تلك المحطات علي مستوي الجمهورية بمقدار يزيد عن اربعة امثالها في العامين الاخيرين تنفيذا لرؤية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود التي يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا إنه جري اقامة اكثر من ٧٠٠ محطة جديدة خلال هذه الفترة في زيادة غير مسبوقة ليصل اجمالي المحطات إلى ٩٠٩ محطة حاليًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذي ترأسه الوزير لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بحضور عدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات العاملة في النشاط.

واضاف الملا ان المشروعات غير المسبوقة خلال تلك الفترة لإضافة محطات جديدة ومراكز لتحويل السيارات احدثت نقلة نوعية في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالسوق المحلي وعملت علي تلبية طلب حائزي السيارات المتزايد علي هذا النوع من الوقود متعدد المميزات الاقتصادية والبيئية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة استكمال المحطات الجديدة الجاري اقامتها وادخالها إلى الخدمة للاستفادة من المردود الاقتصادي الايجابي للغاز الطبيعي باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك الوقود السائل من البنزين والسولار وبالتالي توفير جانب من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، علاوة على المساهمة في تخفيض تكلفة الوقود الذي يستخدمه المواطن في ظل انخفاض سعر الغاز إلى اقل من نصف سعر لتر البنزين مما يشجع المواطنين علي استخدامه، كما وجه الوزير بالعمل خلال عام ٢٠٢٣ على زيادة معدلات التحويل للغاز إلى ١٠٠ الف سيارة سنويًا.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المكثفة خلال الشهور الماضية لإدخال المحطات الجديدة إلى الخدمة والاعمال الجارية لإضافة محطات جديدة.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات التطور الايجابي لنشاط الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال السنوات الأخيرة في ضوء خطط الانتشار والتوسع المنفذة، حيث اظهرت المؤشرات ارتفاع المتوسط الشهري لعدد المركبات التي يتم تحويلها لاستخدام الغاز إلى ما يقرب من ٦٧٠٠ سيارة خلال عام 2022 بزيادة نسبتها ١٨٧٪ عن المتوسط الشهري للتحويل عام ٢٠١٩ بواقع ٣٥٦٢ سيارة، كما ارتفع متوسط المبيعات الشهرية للغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلى نحو ٩٥ مليون متر مكعب غاز خلال عام ٢٠٢٢ انعكاسا لإقبال المواطنين علي استخدام الغاز مما وفر نحو ٨٨ الف طن وقود سائل ( بنزين وسولار) شهريا نتيجة احلال الغاز محله اي بواقع ما يزيد عن مليون طن سنويا وفر في الوقود، وذلك مقارنة بنحو ٤٦ مليون متر مكعب غاز متوسط مبيعات شهري خلال عام ٢٠١٩ وفرت ٣٧ الف طن وقود سائل.

وقد ارتفع متوسط مبيعات الغاز كوقود للسيارات بالسوق المحلي خلال شهر يناير المنتهى إلى معدل قياسي بلغ ١٠٩ مليون متر مكعب بما يشير إلى تزايد معدلات تحويل السيارات واستمرار تنامي اقبال المواطنين.

وارتفع عدد المراكز التي تقدم خدمة تحويل السيارات للغاز إلى نحو ١٣٠ مركزا بنهاية عام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٧٠ مركزا فقط في عام ٢٠١٩ بزيادة ٨٢٪.

يُشار إلى ان قطاع البترول انتهي من اقامة ١٢٤ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و١٥ مركزا لتحويلها خلال عام ٢٠٢٢ وتحويل نحو ٨٠ الف سيارة للغاز، مستهدفا خلال عام ٢٠٢٣ اقامة ما يتراوح بين ١٠٠ إلى ١٢٠ محطة و٤٥ مركزا للتحويل في معدل غير مسبوق لتوفير خدمة سريعة ومتميزة لحائزي السيارات الراغبين في التحويل.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للغاز والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس ايهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.