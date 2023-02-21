أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلي اليوم اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 استقرار، وسط جهود الحكومية بطرح كميات كبيرة منها بمعارض والمنافذ الحكومية اهلا رمضان لاستقرار الاسعار.

أسعار الخضروات والفاكهة في اسواق العبور اليوم:

وجاءت اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور الجملة

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات، كما استقر سعر البصل ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها، واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات، واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.



واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 18 إلى 22 جنيها، واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها، وتراوحت أسعار الفلفل الرومي ما بين 7 إلى 11 جنيها، واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.

واستقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات، واستقرت أسعار الخيار البلدي لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.



أسعار الفاكهة اليوم بأسواق العبور:

وعلى صعيد أسعار الفاكهة فقد سجل استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر اليوسفي بين 5 إلى 11 جنيها، واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 12 جنيها، وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها، واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها، كما ثبت سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها، واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب ما يتراوح من 8 إلى 16 جنيها.