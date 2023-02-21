الاسكان: تخصيص 77 قطعة أرض لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 77 قطعة أرض بـ19 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (عمرانى متكامل – مدارس – مخابز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وزراعية وفندقية وسياحية وترفيهية، وغيرها).



وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 16 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (إداري – تجاري)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي – خدمات صناعية)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (طبى)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (زراعي – تجارى إدارى – صناعي)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (إدارى – محطة تموين وخدمة سيارات)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (محطة تموين بنزين وغاز طبيعى – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (تجارى)، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (مركز خدمة وصيانة سيارات – مخبز – تجاري).



وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (مخبز – تجارى)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (صناعى – تجارى)، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (محطة خدمة وتموين سيارات – سكني تجاري إداري – عمراني متكامل)، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (إداري)، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – طبي)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري إداري سكني – طبي)، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 13 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى سكنى – مخبز)، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة رشيد الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط (مدرسة).