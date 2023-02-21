عاجل.. الحكومة توفر قروض لأصحاب ورش الذهب بفائدة ميسرة وقيمة تصل إلى مليون جنيه

أعلنت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توفيرها قروض بفائدة ميسرة وبقيمة تصل إلى مليون جنيه؛ لاصحاب ورش المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات.

فتح باب الحصول على قروض لاصحاب ورش الذهب:

وقالت المصلحة في بيانا لها، إنه تم فتح باب التقدم للحصول علي قرض تنمية الورش الصغيرة والمتوسطة لأصحاب الورش العاملة في مجالي المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات اعتبارا من الأحد 19 فبراير 2023 وحتي 19 مارس المقبل، على أن يتم تقديم المستندات للراغبين في الحصول على القرض بالمقر الرئيسي للمصلحة بمدينة العبور.

شروط الحصول على قرض لاصحاب ورش الذهب:

وبحسب المصلحة تمثلت أهم شروط التى يجب توافرها في اصحال الورش للحصول على القرض الجديد الاتي:

أن تكون الورشة بمنطقة الجمالية.

الا تقل مساحة الورشة عن 20 مترا.

أن تشتمل الورشة على الحد الأدني المطلوب من معدات التشغيل المحددة بواسطة المصلحة.

ان يقدم المستفيد مسندات تفيد بملكية الورشة أو عقد ايجار محرر قبل صدور القانون الايجار الجديد رقم 4 لسنة 1996.

أوضحت “ مصلحة الدمغة والموازين”، أن القرض الجديد تبلغ الحد الاقصي للحصول عليه مليون جنيه ويتم تقسيطة خلال مدة من 3 إلى 5 سنوات بفائدة بسيطة متناقصة 12.5% سنويا.