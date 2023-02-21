"الإسراع في موافقات التجارب السريرية لأدوية السرطان" ندوة بصيدلة عين شمس

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة عن الإسراع في موافقات التجارب السريرية للأدوية المستخدمة لعلاج السرطان.

جاء ذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأ.د أمانى أسامة كامل عميد الكلية، وتحت إشراف أ.د. مها نصر أستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ومدير إدارة العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالكلية وبحضور أ.د. خالد ابو شنب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وحاضر بالندوة أ.د. أحمد حامد أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة منيسوتا ومدير التطوير الإكلينيكي بشركة ابفي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس،وخريج كلية الصيدلة جامعة عين شمس دفعة 2003.

وتناولت الندوة معلومات عن الأدوية الحديثة لعلاج السرطان والتي تم الموافقة عليها من قبل FDA،و نماذج من الأبحاث المنشورة عن كفاءة وفعالية هذه العلاجات والخطوات المختلفة التي تم عملها أثناء التجارب السريرية.