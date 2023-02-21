عاجل| شهادات 25% تكبد أسعار الذهب خسائر 115 جنيهًا

حققت أسعار الذهب في السوق المحلي، خسائر جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، موصلة خسائرها ليفقد سعر الجرام نحو 115 جنيهًا منذ تعاملات شهر يناير التى وصلت فيها الأسعار إلى مستويات قياسية متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث عززت شح السيولة من الاسواق، وانخفاض سعر الأوقية عالميا تلك التراجعات.

أسعار الذهب تواصل التراجع في تعاملات اليوم:

وسجلت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم خسائر بقيمة 5 جنيها للجرام الواحد؛ ليتراجع سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلي إلى 1685 جنيها، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1925 جنيها، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1444 جنيها، وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 13480 جنيها خاسرا 40 جنيه.

وبتلك الخسائر تكون فقدت اسعار الذهب في مصر نحو 115 جنيها منذ تعاملات شهر يناير الماضي، التى كانت وصلت فيها الاسعار وقتها إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 1800 جنيها، وذالك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف لتتراجع قيمة العملة إلى مستويات 30 جنيها، وهو ما رفع مكاسب الذهب في السوق المحلي مع ارتفاع عمليات الاقبال على شرائه للتحوط من انخفاض قيمة العملة.

شهادات 25% تسحب السيولة من أسواق الذهب:

وقال تقرير “ لجولد بيليون، إن التراجع في أسعار الذهب محليًا خلال الفترة الاخيرة، بسبب تراجع الأسعار على المستوى العالمي والاختفاء الحالي للفجوة السعرية لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين سعر البنك المركزي والسوق الموازية.

وشهدت اسعار الذهب العالمية تراجعات حادة خلال الاسابيع الماضي؛ ليصل سعر الاوقية في العقود الفورية 1834 دولار منخفضا بنسبة 0.34%، وذلك بعدما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022، حيث تكبدت خسائر منذ ذلك الحين 6% بعد بيانات اقتصادية امريكية عززت من توقعات قيام الفيدرالي بمزيد من رفع الفائدة.



وذكر تقرير، أن بجانب تراجع اسعار الذهب عالميا لعبت شهادات الاستثمار بعائد 25% سنويا و22.5% شهريا بشكل كبير في سحب سيولة نقدية كبيرة من أسواق الذهب بعد المستثمرين المحليين أن ارتفاعات أسعار الذهب قد وصلت لأعلى مستوى حاليًا، وهو ما قلل الطلب على الذهب في السوق المحلي خاصة السبائك والجنيهات الذهب، وادي إلى انعكس الانخفاض الذي حدث في سعر الاوقية عالميا في السوق مباشرة مع استقرار اسعار الدولار.