مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

صدام المارد الأحمر وزهرة الجنوب، Aswan FC vs Al Ahly بالدوري، مشاهدة مباراة الاهلي وأسوان بث مباشر اليوم، ويحل فريق الأهلى ضيفًا ثقيلًا على أسوان باستاد أسوان الرياضى، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مباراة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي ضد أسوان

ويتواجد الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية، وفى المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر ثمانية مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 20.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )

وقاد كولر الأهلى فى 25 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 16 أهداف، ويحسب للمدرب السويسرى تتويجه بأول ألقابه مع الأهلى على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة اليوم كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية بسبب الإصابة فيما يستعيد الفريق جهود مدافعه خالد عبد الفتاح بعد انتهاء الإيقاف.

موعد مبارة الاهلى واسوان اليوم

21 فبراير 2023

موعد المباراة:

3:45 مساءًا بتوقيت السعودية.

2:45 مساءًا بتوقيت مصر.

3:45 مساءًا بتوقيت فلسطين.

3:45 مساءًا بتوقيت الأردن.

3:45 مساءًا بتوقيت سوريا.

3:45 مساءًا بتوقيت لبنان.

3:45 مساءًا بتوقيت العراق.

2:45 مساءًا بتوقيت السودان.

3:45 مساءًا بتوقيت اليمن.

2:45 مساءًا بتوقيت ليبيا.

1:45 مساءًا بتوقيت تونس.

1:45 مساءًا بتوقيت الجزائر.

0:45 مساءًا بتوقيت المغرب.

4:45 مساءًا بتوقيت الإمارات.

3:45 مساءًا بتوقيت البحرين.

4:45 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

3:45 مساءًا بتوقيت الكويت.

3:45 مساءًا بتوقيت قطر.

0:45 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

3:45 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

0:45 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اسوان

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هانى.

في خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج، عمرو السوالية.

في خط الهجوم: احمد عبدالقادر- محد مجدى قفشة، محمد شريف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد اسوان

ومن المقرر أن تنقل أحداث مباراة الأهلي ضد اسوان عبر شبكة قنواة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت:-

– التردد: 11861.

– معامل الاستقطاب: رأسي.

– الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.