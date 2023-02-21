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قناة ON Time Sport المفتوحة | مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر اليوم في الدوري المصري 2023

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

جولة جديدة في الدوري المصري، مشاهدة مباراة الاهلى واسوان بث مباشر اليوم الثلاثاء 21-2-2023 ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم Ahly VS Aswan Live Stream على ملعب استاد أسوان وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة اون تايم سبورت 1 اتش دي بتعليق ايمن الكاشف على الساعة 21.00 بتوقيت جرينيتش حصريًا على موقع الفجر.

يقدم موقع الفجر بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد أسوان ضمن منافسات الأسبوع ١٩ للدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٣٧ نقطة على الرغم من لعب ٤ مباريات أقل من باقي الفرق.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد أسوان اليوم الثلاثاء بعد عودة الفريق للمباريات المحلية عقب المشاركة في كأس العالم للأندية ثم مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

لمشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد أسوان بث مباشر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى الأهلي لمواصلة الإبتعاد بصدارة الترتيب في مباراة اليوم ضد أسوان لاستعادة درع الدوري المصري لكرة القدم بعد غياب عامين عن القلعة الحمراء.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد أسوان مساء اليوم ستكون مباراة قوية ومثيرة نظرا لرغبة الفريق الأحمر في الفوز وجاهزية فريق أسوان وتكرار إنجازه بالفوز على الزمالك.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

ويدخل الأهلي مباراة أسوان اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل 26 هدفا وسجل خمسة أهداف.

ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلي لمشاركته في كأس العالم للأندية.
ومن ناحية أخرى احتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فيها في 6 مباريات وتعادل في أربع لقاءات وخسر ثماني مباريات وسجل اللاعبون 18 هدفا وتوافقوا على 20 هدفا.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بهدف دون رد في آخر ظهور بسباق الدوري، فيما خسر أسوان أمام اتحاد الإسكندرية بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة من السباق.

وقاد كولر الأهلي في 25 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في أربع مباريات وخسر ثلاث مباريات وسجل 43 هدفا واستقبل 16 هدفا، ونسب الفضل للمدرب السويسري المتوج بأول ألقابه مع الأهلي على حساب كأس السوبر المحلي بالزمالك.

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