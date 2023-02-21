تراجع المؤشرات الأمارتية في ختام تعاملات اليوم

أقفل مؤشر سوق أبوظبي المالي خلال جلسة اليوم، منخفضا بنسبة 0.3% عند 9856 نقطة، وبتداولات بلغت 1.3 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وبقيت 9 على ثبات.

وكان سهم إشراق للاستثمار أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.8% عند 0.492 درهم، وبتداولات قاربت 101 مليون سهم.

وأقفل سهم أبوظبي الأول منخفضا بنسبة 0.7% عند 14.04 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما انخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 3.2% عند 3.94 درهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وانخفض سهم طاقة بنسبة 2% عند 3.39 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بينما أقفل سهم دانة غاز عند سعره السابق 0.78 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.

أقفل مؤشر سوق دبي المالي اليوم منخفضا بنسبة 0.1% عند 3458 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 348 مليون درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 10 شركات من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت 4 على ثبات.

وأقفل سهم إعمار العقارية منخفضا بنسبة 1.6% عند 5.63 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم، بينما ارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 4% عند 5.15 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

وارتفع سهم الخليج للملاحة بنسبة 9.2% عند 0.875 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم، بينما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.4% عند 13.50 درهم وبتداولات تجاوزت مليوني سهم.

وانخفض سهما ديار للتطوير وسوق دبي المالي بنسبة 2% عند 0.490 درهم و1.43 درهم على التوالي، بينما انخفض سهم كهرباء ومياه دبي بنسبة 0.4% عند 2.38 درهم وبتداولات قاربت 22 مليون سهم.