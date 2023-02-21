بتكلفة بسيطة.. كيفية عمل البسبوسة الرمضانية بالحشو المختلف

كيفية عمل البسبوسة.. على المائدة الرمضانية تحرص «ست البيت» على تحضير الحلويات الشرقية، لتقديمها للحضور، وفي ظل الغلاء الفاحش الذي نقع فيه حاليا، تبحث المصريات عن طريقة كيفية عمل البسبوسة في رمضان بتكاليف غير باهظة بأنواعها المختلفة، حيث هناك بسبوسة بالمكسرات وآخرى بالقشطة وآخرى سادة بالشربات، وآخرى بجوز الهند.

والبسبوسة من الكلمات العربية والمشتقة من بس الدقيق وخلطه بالمياه عن طريق وضع الزيتوالسمن البلدي وخلط المكونات معا ليصبح قوامها متجانسا ووضعها في الصواني المخصصة لها من خلال طبقة رقيقة جدا وعلى درجة حرارة مناسبة لكي تخرج سخنة وذو طعم مميز وطريه سهلة التذوق.

وعبر موقع الفجر الإلكتروني يتم توفير كافة التفاصيل وكيفية عمل البسبوسة من البداية للنهاية بالحشوات المختلفة وبالأشكال المميزة.

كيفية عمل البسبوسة بالقشطة

1- احضري كوب ونصف سميد ونصف كوب سكر وكوب لبن، ونصف كوب زيت نباتي.

2- احضري 3 ملعقة كبيرة جوز الهند، مبشور ومجفف، وملعقة كبيرة بايكنغ باودر، وكوب ونصف الكوب من الماء.

3- احضري 2 ملعقة كبيرة ماء الزهر لوز مقطع إلى نصفين.

4- قومي بإحضار كوب و3 أرباع الكوب من المياه.

5- ضعي الماء في قدر صغير على نار متوسطة، مع السكر والتقليب جيدا ويترك حتى الغليان

6- ارفعيه على النار مع وضع نصف ليمونه وكيس من الفانيليا.

7- اخلطي في وعاء السميد، واللبن، ونصف كوب من سكر، والزيت، وجوز الهند، والبايكنغ باودر.

8- يوضع الخليط جانبًا لمدة نصف ساعة، ويحمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

9- يجب مد نصف كمية خليط السميد في صينية مدهونة بزبدة.

10- ضعي طبقة من القشطة فوق الطبقة الاولى ونضع طبقة أخرى من خليط البسبوسة.

11- قومي بتقطيعها على هيئة مربعات وضعي فوقها اللوز والمكسرات المفضلة لديك وبالهنا.

كيفية عمل البسبوسة بالمكسرات

1- احضري كوب وربع من السميد ونحو 75 جم من السكر وكيس من البيكنج باودر.

2- نفس مقدار السكر ضعي الحليب لإعداد الشربات الثقيل.

3- احضري السمن والمكسرات سيتم احتياجهم لاحقا.

4- اخلطي السميد والسكر والبيكنج باودر في وعاء.

5- ضعي في وعاء آخر السمن، والحليب، والشربات.

6- ادهني قالب الكيك أو الصينية المعدة للخبز بالزبدة وقومي بتبطين ورق الزبدة كي تكون جاهزة لوضع الخليط فيها.

7- يضاف خليط السمن والحليب إلى خليط السميد، ويُخلطان معًا جيدًا.

8- يضاف الخليط في الصينية قطعيها ورشي المكسرات وادخليها الفرن على درجة حرارة عالية.

9- اضيفي الشربات الساخن فوقها وتناوليها بالهنا.

كيفية عمل البسبوسة العادية المصرية على أصولها

بمقدير ومكونات بسيطة تحتل البشبوسة العادية المصرية التريند حيث ترغب كل ست مصرية في إعدادها على طريقتها الخاصة، وفي رمضان تبدع سيدات مصر في تحضير البسبوسة من ضمن الحلويات التي يتم تحضيرها، لكي يتم تناولها بعد الإفطار وبعد صيام يوم طويل حيث يرغب الجميع في تناول الحلويات مع كوب من الشاي قبل السحور.

ولكي يتم إعداد البسبوسة المصرية العادية على أصولها في شهر رمضان المبارك الذي يفصلنا عنه نحو شهر من الآن ما يلي:

1- ضعي السميد، السكر، والسمن.

2- افركي المكونات بواسطة يديك حتى تتغلف تماما بالسمن.

3- أضيفي جوز الهند وقلبي المكونات واسكبي الحليب وقومي بخلطهما معنا حتى تمام التجانس.

4- في صينية مناسبة وسمكها خفيف افردي البسبوسة وقبل الفرد ادهني الصينية بالسمن.

5- ضعي اللوز والمكسرات في الوجه وحمي الفرن على رجة 180 واتركيها مدة ثلث ساعة لكي تنضج وتتحمر.

6- ضعي الشربات ويفضل أن يكون سخن واتركيها حتى تبرد وقومي بتقطيعها وقدميها على السفرة مع الحلويات الآخرى.