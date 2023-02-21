مباراة الأهلي اليوم الشوط الثاني | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي واسوان يلا شوت لايف اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر اليوم الثلاثاء فى الدوري المصري في منافسة قوية تجمع بين الفريقين الساعه الثالثة بتوقيت مصر.

يستضيف استاد أسوان مباراة من العيار الثقيل بين الاهلي واسوان في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، بالأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

ويحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على أسوان، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز 2022-2023، ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي أمام أسوان عبر بث مباشر يقدمه الفجر الرياضي.

وفيما يسعى فريق أسوان للتأثير على الأهلي بعد أن تغلب عليه الأخير في مباراة الذهاب بهدف دون رد،

وسيعمل نجوم الأهلي على الفوز وتعزيز صدارتهم في الدوري المصري الممتاز بقيادة المدرب السويسري مارسيل كوهلر خاصة بعد تعرضهم للهزيمة أمام الهلال السوداني داخل دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

لمشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )

مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل 26 هدفا وسجل خمسة أهداف.

ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلي لمشاركته في كأس العالم للأندية.

ومن ناحية أخرى احتل أسوان المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فيها في 6 مباريات وتعادل في أربع لقاءات وخسر ثماني مباريات وسجل اللاعبون 18 هدفا وتوافقوا على 20 هدفا.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بهدف دون رد في آخر ظهور بسباق الدوري، فيما خسر أسوان أمام اتحاد الإسكندرية بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة من السباق.

وقاد كوهلر الأهلي في 25 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في أربع مباريات وخسر ثلاث مباريات وسجل 43 هدفا واستقبل 16 هدفا، ونسب الفضل للمدرب السويسري المتوج بأول ألقابه مع الأهلي على حساب كأس السوبر المحلي بالزمالك.

تشكيل الأهلي الرسمي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف- محمود متولي- محمد عبدالمنعم- خالد عبدالفتاح.

الوسط: مروان عطية- آليو ديانج- محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر- حسين الشحات- محمود عبدالمنعم كهربا.

رابط مشاهدة ماتش الاهلي واسوان بث مباشر الآن

رابط مشاهدة ماتش الأهلي وأسوان بث مباشر الآن، ويتصدر الأهلي حاليا الدوري المصري الممتاز، متقدما على أقرب منافسيه نادي بيراميدز والزمالك المصري، لكنه يريد أيضا تعويض خسارته أمام الهلال السبت الماضي على ملعب الجوهر بأم درمان، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي جعلته يحتل ثالث تصنيف له في المجموعة بعد نادي صن داونز، والهلال من السودان لكنه يسبق نادي القطن الكاميروني الذي يحتل نهاية المجموعة، ليخوض نجوم الأهلي مباراتهم بكامل قوتهم من أجل تجديد الثقة في نجومه ومواصلة صدارته لترتيب الدوري. 2022-2023.