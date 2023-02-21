طريقة عمل فتة العدس.. بـ «طشة الثوم والخبز المحمص»

طريقة عمل فتة العدس.. في ليالي الشتاء شديدة البرودة، يحرص الشعب المصري على إعداد مجموعة من الأكلات المميزة العدس والبصارة والكشري، وكلا منها له التقلية والطشة الخاصة به، ولكن فتة العدس له مذاق مختلف بطشة الثوم والخبز المحمص، حيث تحرص ستات البيوت على تجهيزها وتحضيرها بـ«فن وعناية»؛ لكي تخرج كما يجب أن تكون بملح مظبوط ومقادير مناسبة.

وعن طريقة عمل فتة العدس بالطريقة المعتادة والسهلة، يمكن معرفتها من خلال السطور التالية، حيث يحرص موقع الفجر الإلكتروني على مساعدة ربات البيوت وتوفير لهم المكونات المناسبة لإعداد أطعم وأشهى الاكلات كما لو كانوا في المطاعم، ولا يوجد أي اختلاف.

طريقة عمل فتة العدس

فتة العدس، عادة ما يتم تقديمها ساخنة، فهي يتم تحضيرها نباتية وخالية من أي لحوم ولكن هناك أشخاص يفضلون تناولها باللحم، كما يجب وضع عليها خضراوات لتحسين مذاقها والاستفادة من فوائدها،

وفتة العدس في الاصل هي شوربة يتم تجهيزها بمكونات من الخضراوات الطازجة الموجودة في جميع الأسواق ومنها (الجزر، البطاطس، الكرفس، البقدونس والبصل والثوم والكمون والليمون والزيت والخل والطماطم).

طريقة عمل فتة العدس بطشة الثوم

كوب عدس حوالى ربع كيلو

طماطم حسب الرغبة

2 جزرة أو أكثر

ثوم حسب الرغبة

ملعقة كسبرة ناشفة

خل

ملح وفلفل وكمون

بصلة مفرومة

خبز بلدى

1- يجب غسل العدس ثم نقعه جيدا، وإضافة له في إناء كبير المياه والطماطم والثوم والبصل والجزر وتغطية الإناء حتى الغليان مع التقليل من حدة النار وعند النضج يتم ضرب المكونات بالمضرب فيزداد سمك الخليط.

2- يتم وضع طاسة على النار ونضع به الزيت ثم الثوم، وبمجرد اصفرار الثوم نقوم بإضافة الخل وتقلبيه ونطفى النار، ثمنأخذ الطشة ونقوم بوضعها على خليط العدس وهو سخن وتزويد الميه لحين الحصول على القوام المظبوط.

العدس

طريقة عمل العدس بالعيش المحمص

وبعد الانتهاء من إعداد الطشة والثوم وخلط المكونات والحصول على درجة السمك المظبوطة يتم تقطيع العيش لمكعبات بالمقص وعلى نار وفي زيت غزير يوضع الخبز حتى التحميص، أو إذا كنت لا تفضلين العيش بالزيت يمكن وضعه على ورقة زبدة في صينية في الفرن على درجة حرارة بسيطة للتحميص مع رشة من الملح الخفيف للاحمرار وبعد ذلك القيام بوضع العيش بداخل طبق العدس المقدم للحصول على فتة عدس بالشوربة لذيذة الطعم.

طريقة عمل شوربة العدس العادية

كوب ونصف الكوب من عدس أحمر

7 كوب من الماء

بصلة وفص من الثوم

حبة من الجزر

1طماطم

كمون وملح وفلفل اسود

1- ضعي المكونات على النار واغلي جميعهم معا

2- خففي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 25 دقيقة ثم شغلي الهاند بليندر حتى تمام التجانس، ولكي تحصلين على مزيج ناعم استمري في الخلط، وقدميها سخنة وبالهنا.

فوائد شوربة العدس

1- تساهم فى النوم بشكل جيد وتخلص من القلق والتوتر، وتحمي من التعرض للشيخوخة المبكرة.

2- وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.

3- تقوية الجهاز العصبى، والحد من إصابتك المتعددة كالاكتئاب.

4- تقوية صحة العظام والأسنان لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية والكالسيوم.