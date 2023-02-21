مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر كورة لايف | مشاهدة مباراة Liverpool مباشر beIN Sport.. يلا شوت

تتجه أنظار جماهير الساحرة المستديرة إلى ملعب "أنفيلد"، لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا الذي يستضيف مباراة ليفربول وريال مدريد: مباراة العيار القوي، التي تجمع سويًا. ليفربول ونظيره ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16 للبطولة. دوري أبطال أوروبا، ومشجعو كرة القدم في العالم يبحثون عن طرق لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد، دون عناء الذهاب إلى المقاهي.

طرق مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

طرق مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على قناة “BeIN Sports 1 Premium” وقناة “beIN 4K HDR”. بتعليق حفيظ دراجي الذي يبث حصريا مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط..

لمشاهدة المباراة أضغط علي كلمة بث مباشر ليفربول وريال مدريد

لمشاهدة المباراة أضغط علي كلمة بث مباشر ليفربول وريال مدريد

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

بخلاف قنوات بين سبورتس، يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد مجانًا عبر القنوات المفتوحة الآتية:

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region



التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة TRT 1

التردد: 11958 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Turksat 3A

قناة 1TV Georgia

التردد: 11095 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 1

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر الإنترنت

من بين طرق مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد، البث المباشر لقنوات بين سبورتس على الموقع الرسمي من خلال «bein connect» التي تنقل اللقاء مباشرة فور انطلاق صافرة الحكم.

جدير بالذكر أنّ تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، قبل المواجهة المرتقبة هو 9 مواجهات، إذ تقابل الفريقين 3 مرات في نهائي التشامبيونزليج، وتجدد اللقاء مرتين على صعيد منافسات دور المجموعات، مثلهما في دور الـ16، وأخرتين في ربع نهائي المسابقة.