يلا شوت Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا | Youtube مباشر

تقدم لكم بوابة الفجر بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد على الهواء مباشرة، يلا شوت، اليوم الثلاثاء 21-02-2023، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد احتلاله صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لايبزيغ.

في المقابل، تأهل ليفربول بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 21-02-2023

ويدخل الريدز مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل يدخل الريال مباراة الريدز بمعنويات عالية ايضا عقب الفوز على أساسونا بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من عمر منافسات الليجا،وبجانب تتويجه ببطولة كأس العالم للأندية الاخيرة.

لمشاهدة المباراة أضغط علي كلمة بث مباشر ليفربول وريال مدريد

لمشاهدة المباراة أضغط علي كلمة بث مباشر ليفربول وريال مدريد

يلا شوت مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر، يلا كورة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر، كورة اون لاين مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر،

كورة لايف مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر، ايجي ناو مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر، ايجي بست ليفربول وريال مدريد بث مباشر،كورة ستار مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر، كورة جول مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر،

ايجي كورة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر، يلا شوت حصري بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريدبث مباشر، الاسطورة للبث المباشر مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر، ايجي لايف مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر، ايجي بست بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد، الفجر الرياضي مباراة ليفربول وريال مدريدبث مباشر.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاخرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

واختار الاتحاد الأوروبي، الروماني سيتفان كوفاتش حكمًا لإدارة قمة ليفربول ضد ريال مدريد المقررة مساء اليوم ضمن منافسات دور ابطال اوربا.

وكانت اخر مباراة جمعت ريال مدريد وليفربول كانت في نهائي البطولة للموسم الماضي وانتهت بفوز الملكي بهدف نظيف ليتوج باللقب رقم 14 في تاريخ النادي ليواصل رقمه القياسي كأكثر نادي في أوروبا تتويجا بالبطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 21-02-2023

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة امام ريال مدريد بتشكيل مكون من:

تشكيل ليفربول المتوقع امام ريال مدريد

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، باتيك.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكوبو، فيرمينو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع امام ليفربول

حارس المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافيغا، سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 21-02-2023

واليكم متابعي موقع الفجر مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر

وننوه إلى لا يستضيف أي محتوى فيديو على هذا الموقع.

كل حقوق الطبع والنشر للمحتوى تعود لأصحابها المعنيين.

ونحث جميع مالكي حقوق الطبع والنشر على الانتباه بأن الروابط الوارده في هذا الموقع تقع في مكان آخر على شبكة الانترنت.

وان الرابط المضمن يشير إلى موقع الفيديو على شبكة الانترنت.

يرجى توجيه جميع قضايا انتهاك حقوق الطبع والنشر إلى الشركات التي تستضيف هذه الملفات.

إذا لاحظت شيئا غير منتظم أو بعض الإساءة في استخدام حقوق الطبع والنشر