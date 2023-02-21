يلا شوت Youtube | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا | Liverpool مباشر

تقدم لكم بوابة الفجر بث مباشر مباراة ليفربول اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 21-02-2023 في الدوري ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لموسم 2022 -2023، المباراة التي يحتضنها ملعب “آنفيلد” معقل الريدز.

وتأهل ريال مدريد الإسباني لدور ال16 بعد احتلال صدارة المجموعة السادسة لدوري ابطال اوروبا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج الألماني.

في المقابل تأهل نادي ليفربول بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي الإيطالي المتصدر.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 21-02-2023

ويدخل الريدز مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل يدخل الريال مباراة الريدز بمعنويات عالية ايضا عقب الفوز على أساسونا بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من عمر منافسات الليجا،وبجانب تتويجه ببطولة كأس العالم للأندية الاخيرة.

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موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وستنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

اختار الاتحاد الأوروبي، الروماني ستيفان كوفاتش، حكما لإدارة قمة ليفربول ضد ريال مدريد، المقرر إجراؤها مساء اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



المباراة الأخيرة التي جمعت بين ريال مدريد وليفربول كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي، والتي انتهت بالفوز الملكي بهدف نظيف، ليتوج باللقب رقم 14 في تاريخ النادي، ليواصل رقمه القياسي كأكثر يتوج النادي في أوروبا في البطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 21-02-2023

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة امام ريال مدريد بتشكيل مكون من:

تشكيل ليفربول المتوقع امام ريال مدريد

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، باتيك.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكوبو، فيرمينو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع امام ليفربول

حارس المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافيغا، سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 21-02-2023

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