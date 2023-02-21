يلا شوت ليفربول بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول يوتيوب Yalla shoot في دوري الابطال 2023

يرغب عشاق كرة القدم في مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث يستعد محمد صلاح ونجاحه للانتقام من ريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشهد تاريخ المواجهات بين ريال مدريد والكبدي العديد من المنافسات الشرسة. فيما يلي يستعرض “موقع الفجر” ترددات القنوات المفتوحة التي تبث مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين، وجهاز تحكيم المباراة، ومباراة الإياب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، فهناك بعض القنوات المفتوحة الغير عربية تمتلك تبث مباريات دوري أبطال أوروبا في أكثر من نطاق على مختلف الأقمار الصناعية، وستنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، ضمن منافسات ذهاب دور 16 دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

تردد قناة IRIB Tv3

قمر صناعي: بدر سات

التردد: 1200

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Armenia Region

تردد قناة 3 Sport

قمر صناعي: Eutelsat Sesat

التردد: 12629

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3507

قمر صناعي: Afghansat 1

التردد: 11293

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Iran 3

تردد قناة Idman

قمر صناعي: Intelsat 902

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 30000

قمر صناعي: AzerSpace 56°E

التردد: 11169

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20500

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد الريال في دوري الأبطال بنطاق شمال إفريقيا والشرق الأوسط

أما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد الريال في دوري الأبطال بنطاق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فتذيع مجموعة قنوات بين سبورت كافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023 على قنوات بين بريميوم وبين إنجلش المشفرة.

وتذيع قناة بين سبورت بريميوم 1 مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ليبيا، السودان، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، اليمن، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، والساعة 12:00 صباح اليوم التالي بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان والساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، والمغرب، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت بريميوم 1.

بين سبورت بريميوم 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد

وقد يعلن المدرب الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول التالي لمواجهة ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - بايتيتش

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول

أما على الجانب الأخر، قد يعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي تشكيل ريال مدريد التالي لمواجهة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال - روديجر - إيدر ميليتاو - ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - كامافينجا - سيبايوس - فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

حكم مباراة ليفربول وريال مدريد



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، حكم مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

إستفان كوفاس: حكم ساحة.

فاسيلي مارينيسكو: حكم مساعد أول.

أوفيديو أريتيني: حكم مساعد ثان.

الحكم الرابع: هورايتو فيسنيك.

حكم غرفة VAR: ماسيمليانو إيراتي، ويعاونه ماركو جويدا.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وعن موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيستضيف ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد مباراة إياب ليفربول ضد الريال يوم 15 مارس 2023 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.