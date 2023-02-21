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مشاهدة مباراة Real MADERID اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر تويتر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بكل قوة يستعد محمد صلاح ورفاقه لمواجهة ريال مدريد، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم، يلا شوت الجديد، فريق ليفربول يستعد لمواجهة قوية ضد ريال مدريد مساء اليوم، في الأول. ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يتصدر الدولي المصري محمد صلاح الجناح الأيمن الهجومي للريدز خلال المباراة، باحثًا عن التألق والمساهمة في فوز فريقه خلال مباراة الذهاب اليوم.

ليفربول ضد ريال | رقم مميز يبحث عنه محمد صلاح
لعب محمد صلاح 6 مباريات ضد ريال مدريد، وسجل هدفًا واحدًا ولم يحرزه، لذا فهو يتطلع خلال مواجهة الليلة ليسجل هدفه الثاني في تاريخه ضد الفريق الملكي، كما يبحث صلاح عن فريقه لتحقيق النصر. على ريال مدريد، خاصة وأنه لم يهزم الفريق الملكي أبدًا.، بعد الخسارة في 5 مواجهات، والتعادل في واحدة.

الهدف الوحيد الذي سجله صلاح في مرمى ريال مدريد كان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وخسر ليفربول 3 أهداف مقابل هدف واحد، وسجل صلاح في ذلك الوقت هدف الريدز الوحيد في المباراة.

ليفربول وريال مدريد

وخاض صلاح عندما كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي مباراتين ضد ريال مدريد، خسر فريقه المباراتين في دور الستة عشر من موسم 2015-2016 في دوري أبطال أوروبا، ومع ليفربول خاض 4 مباريات خسر في ثلاثة وتعادل في لقاء وحيد سلبيا كان في إياب ربع نهائي موسم 2020-2021 في دوري أبطال أوروبا.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

 

اضغط علي بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد

 

ومن المُنتظر أن يتواجد صلاح بجانب كودي جاكبو، في خط هجوم فريق ليفربول وفقا للتشكيل المتوقع الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد.. صلاح أساسي

 

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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، معلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول وريال مدريد التي تجمع بينهما مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة التي تجمع بين الفريقين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الميرنجي وليفربول على ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين، الخامس عشر من مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

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