يلا شوت LIVERPOOL اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا | ماتش ريال مدريد مباشر

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح نظيره ريال مدريد الإسبانى، مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر فى المواجهة النارية المقرر إقامتها فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا 2022-2023.

ليفربول ضد الريال

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، التشكيل المتوقع لقمة الريدز والملكى والذى شهد تواجد العديد من النجوم أبرزهم محمد صلاح، كريم بنزيما، مودريتش، وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، فيرمينو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فالفيردى، فينيسيوس جونيور.

ليفربول ضد ريال مدريد

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ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على لايبزيج الوصيف، أما ليفربول، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، حيث حصد 15 نقطة لكنه تخلف بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.

المواجهة بين ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز في المباراتين، مما يجعل "الريدز" ساعيًا إلى الثأر من ريال مدريد.

ويدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الريدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من خلال الفوز 10 مباريات والتعادل في خمس بينما تلقى 7 هزائم.

ليفربول ضد الريال

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة جمعهم من الفوز في 16 مواجهة والتعادل في ثلاثة وتلقى ثلاثة هزائمظ، وقد فاز مؤخرا على أوساسونا 2-0.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حكم مباراة ليفربول ضد ريال مدريد وهو الروماني سيتفان كوفاتش، حيث تعد هذه هي المباراة الثانية التي يقودها الحكم الروماني كوفاتش لفريق ريال مدريد، بعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي والتي إنتهت بفوز السيتيزنز بنتيجة 4-3.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم 15 مارس المقبل.