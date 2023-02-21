مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت | بث مباشر ليفربول والريال beIN sport

يبحث الكثير عن رابط يلا شوت يلا شوت مشاهدة مباراة دوري أبطال أوروبا، ليفربول وريال مدريد العملاقان تابعان البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم، وتقدم "بوابة الفجر" خدمات البث المباشر لمتابعيها. في ذهاب دور الـ16 من نهائي دوري أبطال أوروبا، واجه فريقان إنجليزيان، ليفربول، الفريق الضيف، ريال مدريد الإسباني، على ملعب "أنفيلد".



ومن المقرر أن ينطلق اللقاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر قناة "بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium".

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وستكون مواجهة ريال مدريد وليفربول، تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري الأبطال، وتمكن النادي الملكي من تحقيق اللقب في المرتين.

والتقى ليفربول ضد ريال مدريد في 9 مواجهات بينهما، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال أوروبا، مواجهة في مسماها القديم والباقي في النظام الجديد للبطولة.

ونجح الميرينجي في تحقيق الفوز بـ5 مباريات، آخرها نهائي النسخة الماضية في فرنسا، مقابل 3 انتصارات لليفربول، والتعادل مرة واحدة.

أول لقاء جمع الفريقين كان نهائي كأس أوروبا في موسم 80/81، وحسم ليفربول اللقب بهدف دون رد، وبعد 28 عاما التقى الفريقين مرة أخرى في دور الـ16 في موسم 08/09 من دوري الأبطال، وحسم الريدز التأهل بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في "ستامفورد بريدج" و4-0 على "آنفيلد".

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ومنذ رباعية الفريق الإنجليزي في شباك الميرنجي في عام 2009، تحول ريال مدريد إلى عقدة لليفربول حيث تقابل الفريقين في 6 مواجهات فاز الفريق الإسباني في 5 لقاءات والتعادل في مباراة، كما حسم الريال لقبين من أنياب الريدز في عامي 2018 و2022.

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ويبتعد ليفربول بفارق هدفين فقط من الوصول إلى 150 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، خلال ولاية يورجن كلوب، رغم خوضه 66 مباراة فقط.

وسيلعب ليفربول مباراته رقم 52 ضد منافس إسباني (أكثر من أي دولة أخرى)، كما تعد هذه النسخة، الثامنة على التوالي التي يواجه فيها ليفربول فريقًا إسبانيًا.

ويستهدف ليفربول تحقيق فوزه الثالث على التوالي على أرضه، ضد منافس إسباني، للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاراته ضد أتلتيكو مدريد وفياريال الموسم الماضي.

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ليفربول يواجه ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال

وتأهل ريال مدريد إلى دور ثمن نهائي دوري الأبطال بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة متفوقا على لايبزيج، جمعهم من 4 انتصارات وفوز وتعادل.

في المقابل، تأهل ليفربول إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى حيث حصد 15 نقطة خلف نابولي، جمعهم من 5 انتصارات وخسارة واحدة.