يلا شوت Real Madrid أهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شووت يوتيوب | Liverpool مباشر

يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شووت يوتيوب | Liverpool V Real Madrid مباشر، ليلة جديدة مع Liverpool and Real Madrid من ليالي الأبطال، مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم، يستضيف ملعب “أنفيلد” مباراة ثقيلة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءًا اليوم الثلاثاء، والتي ستجمع الفريقين معًا في معقل الريدز. دوري أبطال أوروبا 2022-23 في دور الستة عشر، حيث يتطلع الفريقان للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

يلا شوت اهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شووت يوتيوب

وستقام مباراة الإياب للفريقين يوم 24 مارس على ملعب سانتياغو برنابيو. يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023 في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

تأهل ريال مدريد للدور السادس من دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متقدما على لايبزيغ وصيف دوري أبطال أوروبا.

أما ليفربول، فقد تأهل إلى أدوار خروج المغلوب بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث جمع 15 نقطة، لكنهم تراجعوا عن نابولي بفارق الأهداف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول مباشر

المواجهة بين ريال مدريد وليفربول هي إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 و2018، حيث فاز أفراد العائلة المالكة في المباراتين، وترك الريدز يبحثون عن الانتقام من ريال مدريد.

بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون إجابة في المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل فريق ليفربول هذه المباراة بروح عالية، ليكون الريدز في المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة من 10. يفوز. و5 تعادلات مع 7 هزائم..

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بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد يلا شووت يوتيوب | Liverpool V Real Madrid مباشر

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من 16 فوزًا وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، وتغلب مؤخرًا على أوساسونا 2-0.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، صعوبة مواجهة ليفربول، المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة صباحًا غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023. الدوري.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللعبة “بشغف ورغبة في القيام بذلك مثل العام الماضي. نتحدث عن مباراة فاصلة صعبة للغاية”.

وأضاف مدرب ريال مدريد: “لدي ذكريات جيدة لتلك الليلة، لكن ليفربول تغير. الآن هم أقوى وأكثر جودة. من الصعب للغاية ويكاد يكون من المستحيل تكرار تلك المباراة بالسلوك والنتائج”.

ردًا على سؤال، من أكثر ما يقلقك في ليفربول؟ قال أنشيلوتي: “لا يمكنني إخبارك لأن لديهم لاعبين مثل محمد صلاح وفان ديك وداروين نونيس، لذا سأخبرك ليفربول. أكثر ما يقلق مدريد هو ليفربول، أكثر ما يقلق ليفربول بشأنه هو مدريد. هذا عليه “.

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وأضاف أنشيلوتي: بنزيمة سيكون أساسيا غدا، أراه جيدا وسيعطي حماسا كبيرا لدوري أبطال أوروبا لأن ذكرى الأخير لا تزال حية.

وتابع: “لم نتغير ونعرف ما الذي ينتظرنا. ليس هناك وقت للتنفس. ليفربول سوف يضغط عليك ويضغط عليك. نحن جاهزون”.

تأهل ريال مدريد للدور السادس من دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متقدما على لايبزيغ وصيف دوري أبطال أوروبا.

ما هو تاريخ المواجهة بين ريال مدريد وليفربول؟

جميع المواجهات السابقة بين ليفربول وريال مدريد كانت في دوري أبطال أوروبا، وتقابلوا في جميع مراحل البطولة ما عدا نصف النهائي..

وبلغ عدد المباريات السابقة بين ريال مدريد وليفربول 9، 3 مباريات في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراتان في دور المجموعات، ودور آخر من 16 مباراة ومباراتين في ربع النهائي..

ودخلت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2009 بين الريدز والرويالز ضد بعضهما البعض، حيث فاز ليفربول بعد ذلك بمباراة الذهاب دون رد ليختم مباراة الإياب في أربعة.

انتظر ريال مدريد 6 سنوات للرد حيث وضعهم قرعة دوري أبطال أوروبا 2014-15 في مجموعة مع الريدز وفاز الفريق الملكي بمباراة الذهاب بثلاثة أهداف وفازوا بهدف واحد في مباراة الإياب..

عادت مباراة ريال مدريد وليفربول مرة أخرى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 وأنهى الريدز عملهم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب وعادوا من الأنفيلد بالتعادل السلبي في مباراة الإياب. جعلهم إلى الدور نصف النهائي..

فيما يتعلق بالمواجهات الأخيرة، كان هذا اللقاء في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ومرة ​​أخرى تمكن أفراد العائلة المالكة من الفوز بهذه المباراة ورفع كأسهم المفضل.

المواجهة بين ريال مدريد وليفربول هي إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 و2018، حيث فاز أفراد العائلة المالكة في المباراتين، وترك الريدز يبحثون عن الانتقام من ريال مدريد.

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كما أصدر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التشكيلة التي طال انتظارها للريدز والرويالز، والتي تضم مجموعة من النجوم من بينهم محمد صلاح وكريم بنزيمة ومودريتش وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول المتوقع امام ريال مدريد

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، باتيك.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكوبو، فيرمينو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع امام ليفربول

حارس المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافيغا، سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.