مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot | صلاح أساسي في التشكيلة

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موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويقام اللقاء في العاشرة بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية في الـ 11 مساءً، وبتوقيت أبو ظبي الـ 12 مساءًَ.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويذاع المباراة على شبكة قنوات بين سبورت التي تعتبر ناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا،وتعتبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وهي القناة المتصلة بباقة قناة BN Sport القطرية، والتي تعتبر حصرية.. إليكم القنوات الناقلة وتردداتها في الدول العربية ودول شمال إفريقيا لدوري أبطال أوروبا

2022/23:

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 11013

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موقف ليفربول قبل مباراة ريال مدريد في دوري الأبطال

ويعاني ليفربول من جانب البطولات المحلية حيث خرج من كأس إنجلترا، ويتواجد في المركز الـ 8 في الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة.

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موقف ريال مدريد قبل مباراة ليفربول في دوري الأبطال

وعلى الناحية الأخرى في مدينة مدريد ليست الأمور تختلف كثيرًا عن ما يحدث في مدينة ليفربول، حيث يتواجد الملكي في المركز الثاني بالدوري الإسباني برصيد 51 نقطةوبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي المتصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

واجهه الفريقان بعضهما في 9 مباريات فاز مدريد في 5 والليفر في 3 والتعادل حسم مباراة.

وكان أخر لقاء جمع الفريقان في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا وأنتصر ريال مدريد بهدف دون مقابل.

ويعتبر كريم بنزيما هو الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة برصيد 4 أهداف.

وهناك مباراة خاصة بين مدربين الفريقين، حيث لعب يورجن كلوب مدرب ليفربول، ومدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي العديد من المباريات أمام بعضهما.

حيث لعب كارلو أنشيلوتي أمام يورجن كلوب 11 مباراة فاز الإيطالي في 5 وتعادل في 3 وخسر في 3.

ولعب أنشيلوتي أمام ليفربول 17 مباراة فاز في 9، وتعادل 3 وخسر 5.

ولعب كلوب أمام مدريد في 10 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر 5.

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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كشف راديو «ماركا» الإسباني، عن أن لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، سيرتدون شارات سوداء خلال مواجهة ليفربول الإنجليزي، المقررة إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حدادًا على وفاة أمانسيو أمارو رئيس الفريق الملكي الفخري.

دقيقة حداد قبل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد بعد وفاة أمانسيو أمارو

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أنه ستكون هناك دقيقة صمت حدادا على وفاة أمانسيو أمارو أسطورة ريال مدريد، الذي توفي اليوم، وذلك قبل انطلاق المواجهة ضد ليفربول، على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز.

وأوضحت الإذاعة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أبدى مُوافقته على ارتداء لاعبي ريال مدريد الشارة السوداء في مباراة ليفربول مساء اليوم.

رئيس ريال مدريد يغيب عن مباراة ليفربول وريال مدريد بعد وفاة أسطورة الميرنجي

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الثنائي فلورنتينو بيريز وإيميليو بوتراجينيو لن يكونا في «أنفيلد» خلال مباراة اليوم، إذ قام الثنائي بإلغاء سفرهما إلى إنجلترا بسبب وفاة أسطورة النادي الملكي.

وتوفي أمانسيو أمارو الرئيس الفخري لريال مدريد اليوم، عن عُمر ناهز 83 عامًا، إذ كان أحد أفراد الجيل الذهبي للميرنجي، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1966.

واشتهر أمانسيو بارتداء الرقم 7، الذي جعله صاحب قيمة خاصة في ريال مدريد، وارتداه بعد ذلك خوانيتو، بوتراجينيو، راؤول وكريستيانو رونالدو.

وتوج أسطورة الميرنجي بالدوري الإسباني في 9 مناسبات، وحصد جائزة هداف الدوري الإسباني مرتين عامي 1969 و1970، كما فاز بلقب كأس ملك إسبانيا 3 مرات.

ولعب أمانسيو لمدة 14 موسما بقميص ريال مدريد، لعب خلالها 469 مباراة، وسجل 154 هدفًا مع الميرنجي في مختلف البطولات.