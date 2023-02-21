مجلس إدارة غرفة الجيزة يناقش منشور وزارة الصناعة بتحديد المقرات الانتخابية لانتخابات ٢٠٢٣- ٢٠٢٧

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا اليوم بمقر الغرفة برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة بحضور عبد الله غراب النائب الأول وأحمد الخولى السكرتير العام وعمر بلبع أمين الصندوق والأعضاء صابر سرور وسلوى لطفى ومحمد هداية وأحمد عتابى واسامة الرفاعى ومحدى عرابى وشريف صلاح ومحمد زين وعادل رزين المستشار الفنى لرئيس الغرفة وذلك لبحث جدول الاعمال الذى يتضمن مناقشة منشور وزارة الصناعة بتحديد المقرات الانتخابية لانتخابات ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧.



وافتتحت الجلسة بتقديم النائب عادل ناصر الشكرلوزير الصناعة والتجارة المهندس احمد سمير لدعمة الغرفة بشكل دائم فى اقامة المعارض وتيسير الاجراءات والموافقات المالية والادارية ونوه إلى حسن التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة والاتحاد العام للغرف

وأشار ناصر إلى أن غرفة الجيزة استردت ريادتها فى ممارسة دورها الاجتماعى من خلال إقامة العديد من المعارض للتخفيف عن المواطنيين بتوفير السلع بأسعار عادلة مؤكدا أن الغرفة ستستمر فى اقامة المعارض للسلع الغذائية بالجيزة باسعار مخفضة فقد تم افتتاح عدد 6 معارض للمواطنين فى فيصل والمنيب والبدرشين والعياط والوراق و 6 اكتوبر وجارى افتتاح الصف واطفيح وكرداسة وذلك وصولا لكل مواطنى الجيزة.



وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 3/1/2023.



وبالنسبة للاستعداد للانتخابات المقبله أوضح رئيس تجارية الجيزة إلى ان مجلس ادارة الغرفة استعد للانتخابات بشكل تام حيث تم اعلان الاعضاء بسرعة تسديد الاشتراكات وتجديد السجل التجارى عبر العديد من الوسائل بالنشر بالصحف والمواقع الاليكترونية وعلى صفحة الغرفة والملصقات داخل مقار الغرفة بالاضافة إلى التنسيق مع السجل التجارى بالتعاون مع الشركات والافراد لسرعة تجديد السجلات التجارية.



واضاف صابر سرور عضو مجلس الادارة إنه تم اتاحة الجداول الانتخابية لأعضاء الجمعية العمومية بمقر الغرفة وديوان المحافظة ومقر السجل التجارى بميت عقبة وارسال الجداول الانتخابية للجهات المعنية فى الاوقات القانونية المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.



ومن جانبه اقترح عبد الله غراب النائب الأول تحديد مقر انتخابى واحد للجميع تسهيلا على التجار وتحقيق مبدأ المساواه بين الجميع مع اقتراح أن يكون المقر الانتخابى فى المقر الرئيسى للغرفة بميدان الجيزة.



وناقش المجلس خلال الاجتماع تغير مقر الغرفة بالبدرشين بمقر اخر أكبر وأكثر صلاحية لاستقبال التجاروتم اقتراح تفعيل التعامل الرقمى لتحصيل مستحقات الغرفة الكترونيا عبر ماكينات التحصيل البنكية لمنتسبى الغرفة من الشركات والتجار ومؤدى الخدمات.



وفى نهاية الاجتماع تم تكليف سلوى لطفى عضو مجلس الادارة باعداد ملف طبى كامل للرعاية الطبية للتجار واسرهم والعاملين لديهم