يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد لايف يوتيوب Kooralive

تصدرت الصحف منذ شهر تقريبًا، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم، بدأت منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا واليوم هي المواجهة المرتقبة بن ريال مدريد ضد ليفربول في مباراة الذهاب، والتي تقام على ملعب آنفيلد في ليفربول في مساء اليوم وتنقل عبر قنوات بي إن سبورت بريميوم والتي سوف نستعرض إليك كافة تفاصيل المباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم، من موعد المباراة تشكيل ريال مدريد وليفربول اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

للمرة الثانية على التوالي يتقابل ريال مدريد مع ليفربول في منافسات الأدوار الاقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تمكن ريال مدريد في الموسم الماضي من الفوز على ليفربول والتأهل إلي دور نصف النهائي وبالفوز باللقب للعام الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا، واليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير تقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر مباراه الذهاب بين ليفربول وريال مدريد في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد فهل ينتقم لبفربول اليوم من خسارة العام الماضي.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق عرض بطولة دوري أبطال أوروبا حصريا عبر شاشتها المشفرة، وتنقل اليوم مباريات دور ال16 من واهم مباريات اليوم هي مباراه ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي تنقل عبر تردد قناة بى ان سبورت بريميوم 1 اتش دي واليك التردد الخاص بها:

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التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل ليفربول وريال مدريد المتوقع اليوم

متوقع أن يقوم كلا الفريقين اليوم باللعب بكامل صفوفهم من كبار نجومهم، من اجل الفوز بمباراه الذهاب اليوم وتسهيل مهمة مباراه العودة والتي سوف تكون في مدريد خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لاخر مباريات لكلا الفريقين بإنه متوقع أن يكون تشكيل مدريد وليفربول اليوم كالتالي:

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، ألابا.

الوسط: لوكا مودريتش، سيبايوس، كامافينجا، فالفيردي.

الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.