ماتش الريال اليوم ضد ليفربول | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول لايف اليوم في دوري ابطال اوروبا

نهائي “قبل الأوان” بين الريدز والريال على الاراضي الإنجليزية، مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم، والملايين من جمهور كرة القدم في مختلف ارجاء المعمورة ينتظرون انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول فسيلتقيان اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، في دور ال 16 من ذهاب دوري أبطال أوروبا، ويبحث الخصمان عن تحقيق الفوز بقوة في لقاء القمة الأوروبية المثيرة، ويحرص المشجعين في كل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول حيث ستكون المنافسة شرسة بين الفريق الإنجليزي والاسباني.



تنعقد مباراة ريال مدريد وليفربول على ملعب آنفيلد معقل الريدز وسيعمل أبناء يورجن كلوب على تقديم مستوي جيد في هذه المواجهة الشرسة، فمن جديد يخوض النادي الملكي منافسته الشرسة أمام الريدز، ويستغل ريال مدريد حالة التفوق والازدهار التي يمر بها لينافس بقوة على اللقب المميز والمثير مستغل تعثر خصمه ليفربول، وسيبذل لاعبي النادي الملكي جهودهم المكثفة من أجل العودة للديار بفوز قوى مستعدة للمنافسة على اللقب الهام.

ستذاع مباراة ريال مدريد وليفربول على قناة بي إن سبورت، وعلى قناة IRIB Tv3، وقناة ارينا سبورت، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء حسب توقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا وفلسطين، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

اضغط علي بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد



تردد قناة بي إن سبورت الجديد

تردد قناة IRIB Tv3

التردد: 1200 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

مع إنطلاق دور ال16 من منافسات البطولة الأوربية دوري أبطال أوربا للموسم 2022-2023 بدأ الفرق المتنافسة في حجز مقاعد التأهل لدور الثمانية فيما حجزت اخرى تذكرة الخروج من المنافسة باكرا. ليفربول سيواجه على أرضه غدا الثلاثاء نظيره ريال مدريد ويستضيف ملعب “أنفيلد” المباراة.

تعرف على موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23

المبارة ستكون ضمن دور الستة عشر من بطول دوري أبطال أوربا للموسم 2022-2023 وستكون يوم غدا الثلاثاء الموافق 21 فبراير.وسيحتضن ملعب أنفيلد المباراة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تنفرد حصريا شبكة قنوات beIN sports القطرية بنقل المباراة،وسيتم إذاعة المباراة عليها بإعتبارها الناقل الرسمي لدوري أبطال أوربا 2023-2022 في الشرق ألأوسط.

التشكيلة المتوقع للفريق الملكي “ريال مدريد”

المدرب كارلو أنشيلوتي كان قد صرح إنه قد يلعب ضد فريق الريدز بتشكيلة 3-3-4 وستكون كالتالي:

تيبو كورتوا

دافيد ألابا – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – داني كارباخال

توني كروس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيديريكو فالفيردي

التشكيل المتوقع لليفربول

من المحتمل أن يقوم المدرب الألماني يروجن كلوب بعمل تشكيلة الفريق على نحو 3-3-4 أيضا وستكون على النحو التالي:

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

ستيفان بايتيتش – جوردان هندرسون – فابينيو

محمد صلاح – ديوجو جوتا – كودي جاكبو