ميناء دمياط يتداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة



شهد ميناء دمياط تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة، و6 آلاف و567 شاحنة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 578 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 131 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 3061 حاوية مكافئة، وحركة الصادرات بلغت 49 ألفا و665 طنا، وتضمنت الواردات 30 ألفا و813 طنا.

وغادر الميناء قطاران متجهان إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بحمولة إجمالية 2548 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 1055 طنا وبمخازن القطاع الخاص 173 ألفا و862 طنا.