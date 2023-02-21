يلا شوت YouTube | مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول وريال مدريد اليوم يلا شووت يوتيوب | يلاشوت Liverpool تويتر

إذا كنت تريد مباراة مثيرة منذ الدقيقة الأولى فأنت ضيفنا اليوم، مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء ريال مدريد وليفربول.

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وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول بـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقــائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

بث مباشر ماتش ليفربول وريال مدريد اليوم

موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دور الستة عشر وذلك ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الســــاعة الحادية عشرمساءً، ذلك بتوقيـــت المملكــــة العربـــية السعودية، على ملعب أنفيلد.

ويأتي نادي ليفربول في المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف وذلك برصيد 38 نقطة، بعد خوض 22 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 5مباريات، وخــسر في 7 مناسبات حتى الآن.

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ويأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا وذلك برصيد 51 نقطـــة، بعد خوض 22 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات، وهزم في 3 مباريات حتى الآن.

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وستنقل المباراة على ملعب أنفيلد، اليوم السبت 21 فبرايــر 2023، على شـــبكة قنــوات “بي إن سبورتس، التي فازت بحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ سنوات، حيث ستذاع على beIN Sports 1 HD.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، فيرمينو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كامافينجا، سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فالفيردى، فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول

يعلق الجزائري حفيظ دراجي على مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium.

قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي بريميوم

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11013.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي.

معدل الترميز: 22000.

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي.

التردد 11836 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي.

معدل الترميز: 20400.

القمر: AzerSpace 46°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Afghansat 1

أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول