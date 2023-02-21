مشاهدة مباراة الريال اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر Twitter يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بكل القوة يستعد محمد صلاح ورفاقه لمواجهة الريال، مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد، يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية ضد ريال مدريد مساء اليوم، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يقود الدولي المصري محمد صلاح الجناح الأيمن الهجومي لـ الريدز خلال المباراة، باحثا عن التألق والمساهمة في فوز فريقه خلال لقاء الذهاب اليوم.

ليفربول ضد الريال | رقم مميز يبحث عنه محمد صلاح

محمد صلاح خاض أمام ريال مدريد 6 مباريات، سجل هدفا وحيدا ولم يصنع، لذلك يبحث خلال مواجهة الليلة عن تسجيل هدفه الثاني في تاريخه بشباك الفريق الملكي، كما أن صلاح يبحث عن تحقيق فريقه للفوز على ريال مدريد خاصة أنه لم يسبق له الفوز على الفريق الملكي، بعدما خسر في 5 مواجهات، وتعادل في لقاء.

الهدف الوحيد الذي سجله صلاح في شباك ريال مدريد كان في ربع نهائي دوري الأبطال 2020-2021، وخسر ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل صلاح وقتها هدف الريدز الوحيد في المباراة.

ليفربول وريال مدريد

وخاض صلاح عندما كان لاعبا في صفوف روما الإيطالي مباراتين ضد ريال مدريد، خسر فريقه المباراتين في دور الستة عشر من موسم 2015-2016 في دوري أبطال أوروبا، ومع ليفربول خاض 4 مباريات خسر في ثلاثة وتعادل في لقاء وحيد سلبيا كان في إياب ربع نهائي موسم 2020-2021 في دوري أبطال أوروبا.

ومن المُنتظر أن يتواجد صلاح بجانب كودي جاكبو، في خط هجوم فريق ليفربول وفقا للتشكيل المتوقع الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد.. صلاح أساسي

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، معلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول وريال مدريد التي تجمع بينهما مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع المباراة التي تجمع بين الفريقين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الميرنجي وليفربول على ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين، الخامس عشر من مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.