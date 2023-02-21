معهد التخطيط القومي: الدولة تولي اهتماما بتعزيز دور القطاع الخاص

قال رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي، إن خطة الدولة للتعامل مع الأزمات العالمية الأخيرة وتداعياتها على الاقتصاد، تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتسهيل عمل المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة العربي في الملتقى التثقيفي الاقتصادي الأول بجامعة المنصورة، الذي عقد تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري"، برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور أ.د. محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي انعقاد الملتقى بهدف إعداد كوادر طلابية مثقفة وواعية قادرة على استكمال مسيرة العمل والتنمية والارتقاء بالأداء الاقتصادي للمجتمع، مع الحرص على المشاركة من جانب الشخصيات العامة والمسؤولين بالدولة ليصبح النقاش حول مختلف القضايا بالملتقى أكثر جدوى وإفادة.

وأشاد دكتور أشرف العربي - في كلمة له - بتوقيت انعقاد الملتقي الذي يتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد، ويواجه مجموعة من التحديات ربما لم يشهد العالم لها مثيلا، وقد ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

واستعرض العربي الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت جميعها إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، وهو ما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم، فضلا عن ارتفاع الديون العالمية إلى مستويات قياسية، وازدياد الأمور تعقيدا مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى انعكاسات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري من حيث ضعف السيولة الأجنبية، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وكذلك تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتطرق العربي إلى خطة الدولة للتعامل مع تلك الأزمة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال فتح قنوات اتصال مباشر مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية.

كما تضمنت آليات وسياسات الدولة المصرية في مواجهة تلك الأزمة العمل على زيادة الإنتاج والصادرات عن طريق طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل عمل المستثمرين، واستكمال البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية وبناء مصانع جديدة وخلق فرص عمل، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أكد دكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب أهمية الملتقى والمشاركين من المسؤولين لتوضيح جهود الدولة المصرية في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية، والإجابة على تساؤلات الطلبة، باعتبارهم قنوات تواصل وتنوير على مستوى أسرهم والمحيطين بهم.